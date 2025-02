Karl Killing avaldas lühialbumi "Staatus"

"EP lood sündisid eri eluetappidel. Üks neist, "Maailm" sai kirjutatud kohe pärast minu debüütalbumit "37" ja sulandus kuidagi loomulikult sellesse kogumikku – see on justkui eelmise albumi jätk," rääkis Killing.

Nimiloosse "Staatus" põimis artist enda sõnul sotsiaalse peegelduse ja isikliku avastusretke. "Selle mõte peegeldab hetke, mil tundsin, et mu ümber on liiga palju pinnapealsust. Inimesed näisid kameeleonidena – rääkisid lihtsalt selleks, et kuhugi sisse sulanduda. Ei saa öelda, et ma poleks ka ise kunagi kohati sarnane olnud, kuid selle teadvustamine pani alguses pea ringi käima. Mõistsin, kellele tahan oma energiat ja aega päriselt pühendada," selgitas Killing.

Nimiloo lõpus kuuleb ka Märt Avandi häält. "Mul on alati olnud unistus leida viis, kuidas Märt Avandit ja tema erilist häält oma loomingus kasutada – ja see oli selleks ideaalne võimalus," ütles Killing. Loole "Staatus" valmis koos Henry Pareloga ka muusikavideo.

Lühialbumi loomisel aitas sõnadega kaasa Kristian Tori ehk Kirot. Külalistena astuvad üles Emily J ja Reket.