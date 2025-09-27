Ansambel Sadu avaldas debüütalbumi "Probleemid paradiisis"

Ansambel Sadu, kuhu kuuluvad Sandra Sillamaa, Sofia-Liis Liiv ja Frederik Küüts, andis välja oma esimese kauamängiva "Probleemid paradiisis".

Muusikute sõnul on kümnelooline "Probleemid paradiisis" album, mis peegeldab elu kontraste ja tõelisust – ilu ja valu, igatsust ja leidmist, valgust ja varje.

Ansambel Sadu sündis soovist luua muusikat, kus oleks esikohal julgus, jõud, haavatavus ja õrnus ning teemad, mis kõnetavad ja torgivad. Ansambel seob muusikalisi elemente folgist, popist ja maailmamuusikast.