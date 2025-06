Uue muusika reede: 5miinust, Meisterjaan, Valge Tüdruk, Ans. Andur jpt

Meisterjaan ja Valge Tüdruk – "Rõvedus"

Meisterjaani ja Valge Tüdruk seilavad rõveduste otsinguil kahekesi pappkastis eklektilisel indie- ja elektroonikamerel.

Ans. Andur – "Muruniitja"

Nelja aasta järel on uue looga tagasi Paide bänd Ans. Andur. "Võimalik, et kusagil silmapiiri taga ootab ka järjekorras meie vist kümnes album, mille peal see lugu võib leiduda, aga see on veel väga kaugel," ütles bändi bassimängija ja laulja Madis Aesma.

Elisabeth Tiffany – "Tüliõun"

Kolm aastat koos Minimal Windiga tegutsenud Elisabeth Tiffany teatas mais, et jätkab ainult sooloartistina ja avaldas teisipäeval esimese eestikeelse singli. "Alles aasta tagasi arvasin, et ma ei hakka eesti keeles lugusid kirjutama," naeris lauljatar. Lugu valmis koos laulja ja laulukirjutaja Vellega.

5miinust – "Vanad noormehed"

Peale aasta folkalbumi välja andmist korraks "Pilatesega" tümpsu juurde tagasi läinud 5miinust on nüüd otsapidi kantrini jõudnud. Lugu valmis koos Rootsi produtsendi Kim Wennerströmiga, kes produtseeris ka bändi eurolaulu "(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi". "On mis on… see laul räägib paratamatusest ja mistahes elukaarest laiemalt," ütles Kohver.

Kitty Florentine – "Nightfall"

Kitty Florentine avaldas neljapäeval oma teise albumi "Balance". Üha enam ka välismaistel turgudel kanda kinnitava Florentine'i värskelt albumilt leiab üheksa lugu, mis vältavad kokku 24 minutit ning valmis koostöös Tšehhi produtsendi Aid Kidiga.

Aaperik ja I Wear* Experiment – "Souls"

Aapeerik avaldas oma neljanda singli "Souls" koos kollektiiviga I Wear* Experiment. Loo kirjutasid ja salvestasid Aap-Eerik Lai, Hando Jaksi ja Johanna Eenma. Miksis ja masterdas José Diogo Neves.

Duo Tundmus Meets the Band – "Rändaja"

Jazzansambel Duo Tundmus meets the Band avaldas uue singli "Rändlind". Tegemist on teise avaldatud singliga koosseisu debüütalbumilt "Sleepless Nights", mis ilmub juuli keskpaigas. Duo Tundmus Meets the Bandi tuuma moodustavad Lisanne Pappel klaveril ja Gloria Jörberg vokaalil, kes õpivad mõlemad Hollandis jazz-muusikat.

Meelik – "Kahekesi küünis"



Ansambel Meelik katkestab iseenda senise traditsiooni ja üllitab esmakordselt ühe aasta jooksul juba teise loo. "Meil on varasemalt kuidagi nii läinud, et igal aastal jõuab valmis üks uus pala, aga sel aastal tundus, et hoogu on rohkem," nentis ansambli kitarrist Rain Parve. Bänd kirjutas loo sõpradele pulmakingina ning selle pealkiri on inspireeritud pruutpaari ühisest nimest.

Traffic – "Me ei lõpeta"

Traffic avaldas uue loo, mille autoriteks on Elias Teikari, Fred Krieger, Stig Rästa ja Vallo Kikas.

Amaarae – "S.M.O."

2023. aasta juunis Ghana-Ameerika artisti Amaarae laiema publiku ette toonud albumile "Fountain Baby" järgneb selle augustis "Black Star". "Nii kaua, kui ma muusikat olen teinud, on minu tugevuseks olnud fusioon, ja ma arvan, et "S.M.O. peal lööb see täielikult õitsele. Lugu ammutab inspiratsiooni Ghana highlife'i pioneerist Ata Kakist, segades seda kokku Detroit club'i bassiga, trummidega, mis meenutavad nii Magic Systemi lugu "1er Gaou" kui ka Michael Jacksoni "Rock With Youd", ning nakkava zouk-meloodiaga, mis kõlab nagu teraspann, mis matkib kurjakuulutavat süntesaatorit," rääkis artist ise.

Erykah Badu ja The Alchemist – "Next To You"

Märtsis teatas neo-soul'i legend Erykah Badu, et sel aastal on oodata tema esimest albumit pärast 15 aastast pausi ning comeback valmib koos viimaste kümnendite oluliseima boom bap'i produtsendi The Alchemistiga. "Next To You" pakub esimest maiku sellest, mida veel välja kuulutamata ilmumiskuupäevaga albumilt oodata on.

Pinkpantheress – "Close to you"

Kõigest kuus nädalat peale täispika projekti "Fancy That" ilmumist andis peagi Põhja-Ameerika turneele suunduv briti popiuuendaja välja seni mitteametlikult fännide seas levinud loo "Close to you".

Clipse – "So Be It"

Vendadest Pusha T ja Malice koosnev duo Clipse avaldas teise singli sellel aastal ilmuvalt albumilt "Let God Sort Em Out". Clipse'i viimane album ilmus 2009. aastal. Comeback'i turundamiseks on Pusha T seekord valinud Travis Scotti kallal õiendamise.

Lorde – "Hammer"

Lorde avaldas enne järgmisel reedel ilmuvat albumit singlina albumi avaloo "Hammer", mis laulja enda sõnul on "ood linnaelule ja kiimasusele".

Fred again, Skepta ja PlaqueBoyMax – "Victory Lap"

Fred again kutsus koos striimer-produtsendi PlaqueBoyMaxiga Twitchi otse-eetris valminud biidile peale briti grime'i suurmehe Skepta ning teeb sellega üpris järsu vasakpöörde oma viimasel albumil "Ten Days" kõlanud sumedusest.

Haim – "All over me"

Los Angelese õdede-bänd avaldas reedel oma neljanda albumi "I Quit", mis järgneb 2020. aastal ilmunud ja aasta albumi Grammyle nomineeritud plaadile "Women In Music Pt III".

Micah Dailey-White – "Trouble"

Möödunud aastal oma esimese suuremat tähelepanu saanud albumi "Micah." avaldanud Ameerika laulja ja laulukirjutaja Micah Dailey-White annab värskel singlil oma magamistoa-produktsioonis natukene järgi ning kaldub sügavamale 80-ndate särasse.

Central Cee ja Sexyy Red – "Guilt Trippin"

Muidu üpris teravalt äsavad Londoni räppar Central Cee ja St. Louise räppar Sexyy Red said kokku hoopis malbel amapiano hõngulisel afrobeats'i biidil, millel kõlab mõlema omamoodi nägemus romantikast.

Muse – "Unravelling"

Briti trio Muse on avaldanud uue singli, Muse'ilikult eepiliste ambitsioonidega "Unravelling" – nende esimene uus lugu pärast 2022. aasta albumit "Will of the People".

