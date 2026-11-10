Bookeri kirjanduspreemia võitis M. John Harrison

Auhinna võitja kuulutati välja esmaspäeval Londonis toimunud tseremoonial. Harrison saab auhinnaks 50 000 naela ehk ligikaudu 59 000 eurot.

Romaani "The End of Everything" tegevus toimub lähitulevikus Inglismaa rannikulinnas, mille on hõivanud salapärased eluvormid. Lugu jutustatakse peamiselt rannalt leitud esemeid koguva Phillip Tennenti silmade läbi, kes leiab merre heidetud bioloogilise päritoluga eseme, mille on sinna jätnud sissetungijad.

Teoses jäävad võõraste olendite päritolu, eesmärgid ja tegevus suuresti saladuseks, seetõttu on osa kriitikuid tõlgendanud romaani allegooriana tehisintellekti arengu kohta. Autor on aga öelnud, et raamatu idee tekkis enne generatiivse tehisintellekti laiemat levikut. BBC raadiole antud intervjuus nimetas ta loo inspiratsiooniallikana 2008. aasta finantskriisi.

""The End of Everythingi" võib lugeda põneviku, müsteeriumi, satiiri, düstoopia, maanteeromaani või realistliku teosena. Lugeja leiab siit selle, mida ta otsib, ehkki lugu on esitatud tavapärasest erineva nurga alt ja ootamatu pöördega," märkis žürii auhinna väljakuulutamise eel.

Harrison on ulmeromaane kirjutanud rohkem kui 50 aastat. Tema kirjanduslikku loomingusse kuulub muu hulgas 1971. aastal alanud "Virconiumi" sari, mille tegevus toimub tulevikumaal. Aastatel 2002–2012 kirjutas ta triloogia "Kefahuchi Tract". Bookeri auhinnale esitati ta tänavu esimest korda.

"Sa räägid kergekäeliselt sellest, kuidas su elu muutub, aga selle tegelik kogemine on kummaline. Tunnen, et olen lõpuks ometi tõeline kirjanik, kuigi mul puudub täielikult enesekindlus," ütles Harrison auhinda vastu võttes.

Tänavusele auhinnale esitati kokku 163 teost, millest žürii valis esmalt 13 raamatut hõlmava pika nimekirja ja seejärel kuus finalisti. Harrison edestas teiste seas varasemaid Bookeri laureaate Marlon Jamesi ja Douglas Stuarti. Lõppvalikusse jõudsid ka Luke Kennardi "Black Bag", Elizabeth Strouti "The Things We Never Say" ja Rebecca Perry "May We Feed the King".

Ajaloolase Mary Beardi juhitud žüriisse kuulusid kirjanikud Raymond Antrobus ja Patricia Lockwood, kirjanduskriitik Rebecca Liu ning Briti ansambli Pulp solist Jarvis Cocker.

Bookeri auhinda antakse välja alates 1969. aastast. Esialgu said sellele kandideerida üksnes Ühendkuningriigi, Iirimaa ja Rahvaste Ühenduse riikide autorid. Alates 2014. aastast võivad auhinnale kandideerida ingliskeelse ilukirjanduse autorid sõltumata kodakondsusest, tingimusel et teos on avaldatud Ühendkuningriigi või Iirimaa turul.

Mullu pälvis Bookeri auhinna David Szalay romaan "Flesh". Varasemate laureaatide seas on Salman Rushdie, William Golding, Ian McEwan, Arundhati Roy ja Kazuo Ishiguro.