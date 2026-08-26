Tänavuse Jõulujazzi peaesineja on Wynton Marsalis

Festivali Jõulujazz peaesineja on bigbänd Jazz at Lincoln Center Orchestra trompetisti Wynton Marsalise juhtimisel. Laval liituvad nendega ka vokalistid Catherine Russell ja Georgia Heers.

"Wynton Marsalis on üks neist muusikutest, kelle looming on kujundanud tervet jazzipõlvkonda ja kelle lavalolek on alati sündmus," sõnab festivali kunstiline juht Anne Erm.

"Eesti muusikasõpradel avaneb nüüd esmakordne võimalus näha teda koos Jazz at Lincoln Center Orchestraga ja veel nii erilisel hetkel: 2026. aasta maailmaturnee jääb Marsalise viimaseks orkestri kunstilise juhina. Jõulujazzil on võimalik olla tunnistajaks ühe peatüki lõppemisele jazziajaloos," märkis Erm.

Üheksa Grammy auhinda võitnud Wynton Marsalis on Jazz at Lincoln Center Orchestra kunstiline juht alates 1991. aastast. Aastate jooksul on Marsalis kirjutanud ja avaldanud üle 150 helisalvestise, viis sümfooniat, instrumentaalkonsterte ja sadu teoseid bigäbandile.

Ainsana on ta samal aastal Grammy auhinna pälvinud nii jazzi kui ka klassikalise muusika kategoorias ning nimetatud esimese mitteklassikalise muusikuna prestiižse Pulitzeri muusikaauhinna laureaadiks.

Jazz at Lincoln Center Orchestra ühendab bigbändi klassikapärandi ja tänapäeva heliloojate loomingu, olles samal ajal ka tõhusad traditsioonilise Ameerika jazz'i kandjad.

Wynton Marsalis ja bigbänd astuvad Alexela kontserdimaja lavale 30. novembril Jõulujazzi avakontserdil "Big Band Holidays".

31. Jõulujazz toimub 30. novembrist 15. detsembrini.