Eesti Muusika Päevadel tuleb esmaettekandele Liisa Hõbepappeli kammerooper

Liisa Hõbepappeli, ansambel U: ja Eva Kolditsa loodud "Põrmuline" ("The Dustborn") on julge ja emotsionaalselt sügav kammerooper, mis on inspireeritud vanast eesti metsamuinasjutust "Seitse venda". Ometi pole selles loos peategelasteks muinasjutu tegelased – vennad, neiud, lind või vanamees –, vaid hoopis erinevad olekud, milles need tegelased on. Ooper räägib sisemistest häältest, vaimsest pingest ning vajadusest märgata ja mõista enda sees toimuvat.

"Me leidsime ühe eesti metsamuinasjutu "Seitse venda". Me kujutlesime, et selle muinasjutu tegelased on ühe inimese erinevad olekud. Me panime need olekud kõlama, et kuulda, mida need räägivad meile tänase päeva kohta," selgitas kammerooperi tiim.

Teose kandvas rollis on rahvusvaheliselt tunnustatud kontratenor Nicholas Tamagna (USA/Itaalia/Saksamaa). Eelkõige tuntud barokk- ja varajase muusika tõlgendajana, on ta üks maailma juhtivaid Händeli muusika esitajaid. Ta on esinenud mainekatel lavadel üle ilma, debüteerides 2020. aastal Metropolitan Operas ja 2024. aastal San Francisco Operas.

Muusika autor on Liisa Hõbepappel, libreto autorid on Hõbepappel ja Eva Koldits, esitab ansambel U:. Laval on kontratenor Nicholas Tamagna ja sopran Salomėja Petronytė Leedust. Valguskunstnik on Kristiina Tang, videokunstnik Lucy Gohm, helindab Tammo Sumera. Psühholoogia-alast nõu andist Kati-Riin Simisker ning vokaalnõu Ryan Adams.