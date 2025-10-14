Tallinna Arhitektuuribiennaali kuraatorikonkursi võitis Stuudio Täna

Järgmise aasta Tallinna Arhitektuuribiennaali (TAB) rahvusvahelise kuraatorikonkursi võitis Stuudio Täna koos Mark Aleksander Fischeriga. Nende visioon "Palju maksab?" uurib, kuidas arhitektuur saab vastata tänapäeva majanduslikele, sotsiaalsetele ja keskkondlikele piirangutele nii, et piiratus ei oleks takistus, vaid võimalus uueks kvaliteediks.

Žürii hinnangul on võidutöö "Palju maksab?" puhul tegemist mitmetahulise, aktuaalse ja ühiskondlikult kõlava teemaga, mis puudutab nii kohalikke kui rahvusvahelisi ruumipraktikaid. Projekti tugevustena toodi välja tiimi isiklikku seotust teemaga ning professionaalset ja veenvat esitlust, samuti teema potentsiaali äratada laiapõhjalist arutelu nii arhitektuuri- kui kultuuriväljal. Sealjuures ei romantiseeri võistlustöö odavust, vaid käsitleb seda kriitiliselt, vaadeldes arhitektuuri ja majanduse, tööjõu ning sotsiaalsete väärtuste seoseid.

Eesti Arhitektuurikeskuse korraldatava kuraatorikonkursi žüriisse kuulusid arhitekt ja EKA arhitektuuriteaduskonna dekaan Sille Pihlak (Part Architects), arhitekt Kadri Klementi (B210, arhitektuurikool), Eesti Arhitektuurikeskuse juht Kristiina Reidolv, arhitekt Jaan Kuusemets (Dagopen OÜ, TAB 2024 kuraatoritiim) ja arhitekt Roland Reemaa (LLRRLLRR, külalislektor Eesti Kunstiakadeemias ja Central Saint Martinsis Londonis).

"Tänases kultuuripoliitilises situatsioonis, kui kultuuri positsioon ühiskonnas üha enam marginaliseerub ning kultuuri rahastuse osakaal riigieelarves aasta-aastalt väheneb, on Eesti noorte arhitektide kuraatorivisiooni teemapüstitus väga päevakohane, resoneerudes nii teiste kultuurivaldkondadega Eestis kui kindlasti ka Baltikumis laiemalt," rääkis Eesti Arhitektuurikeskuse juht Kristiina Reidolv.

Sille Pihlaku sõnul tõstab "Palju maksab?" kuraatorteemana esile kasinuse ja nappuse ning küsib eelkõige, kuidas muuta need ruumiloome positiivseks kvaliteediks.

"Arhitektuuribüroo Stuudio Täna püüdlus seda käsitleda on praegusel ajahetkel igati põhjendatud. Teema ei piirdu üksnes arhitektuurivaldkonna või meie regiooniga; see on kõnekas küsimus laiemalt. Tahame teada, millest loobuda ja mida eelistada, kuidas ressursipiirangute tingimustes luua mõjusat arhitektuuri ja toetada kohaliku ruumikultuuri arengut. Või kas on see üldse võimalik?"

Eesti Arhitektuurikeskuse korraldatav Tallinna Arhitektuuribiennaal on alates 2011. aastast toimuv rahvusvaheline arhitektuuri- ja ruumikultuuri festival, mis tutvustab kohalikku arhitektuurikultuuri, käsitleb aktuaalseid teemasid arhitektuuris ning heidab pilgu arhitektuurivaldkonna tulevikku.

Tallinna Arhitektuuribiennaal 2026 leiab aset 9. septembrist kuni 30. novembrini 2026.