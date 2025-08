Arhitektuurikeskus ootab võistlustöid Tallinna Arhitektuuribiennaalile

Eesti Arhitektuurikeskus kuulutas välja rahvusvahelise kuraatorivõistluse, mille eesmärgiks on leida juhtiv kuraatoritiim Tallinna Arhitektuuribiennaalile TAB 2026. Tegemist on Eesti suurima ja olulisima rahvusvahelise arhitektuuri- ja ruumikultuuri festivaliga, mille avanädalaks on 9.–13. september 2026.