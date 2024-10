Seitsmes Tallinna Arhitektuuribiennaal keskendub tuleviku ressurssidele

Detsembrini on arhitektuurimuuseumi Rotermanni soolalaos avatud seitsmenda Tallinna Arhitektuuribiennaali põhinäitus, mille peateema on "Ressursid tulevikuks".

Põhinäitus pöörab tähelepanu sellele, kuidas mõelda, projekteerida ja ehitada juba olemasolevate ressurssidega, pöörates seejuures tähelepanu nii arhitektuurile, ehitusmaterjalidele kuni linnaplaneerimise tasandini välja.

Üks osalejatest, KAMP arhitektid, võtsid eesmärgiks ehitada tänapäevane maja ühe hetkarilisel krundil leitud materjalidest. Oma uurimistöö tulemusena leidsid nad, et kolm neljandikku ehitusmaterjalidest on võimalik leida krundi piires, ülejäänud transporditi 15 kilomeetri raadiuse kauguselt.

Arhitekt Jan Skolimowski sõnul kinnitab nende töö, et on võimalik ehitada ka Eestis kohalike materjalidega ja vähendada nii looduslikku jalajälge kuni neli korda.

"Otsime eelkõige lahendusi, kuidas vähendada ehituse süsiniku jalajälgi. Üks asi on transport ja teine asi on materjal ise. Ta peaks olema võimalikult looduslähedane. Me valisime ühe abstraktse krundi, projekteerisime ühe fiktiivse maja ühele perele ja üritasime selle teha nii palju kui võimalik materjalidest, mis on kogutud maja ümbert," selgitas Skolimowski.

"Kui maja tugevust hinnata kolme põrsakese skaalal, siis on ta selline keskmine. Kivist ta ei ole, aga ütleme, et on piisavalt tugev," lisas ta.