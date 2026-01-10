X!

Galerii: Andres Tali avas oma loomingust ülevaatenäituse

Vaal galeriis avanes Andres Tali juubelinäitus
Andres Tali avas Tallinnas Vaal galeriis ülevaatenäituse "Pakitud", kus on väljas tööd 1978. aastast tänaseni.

Lisaks uutele töödele on väljas juba legendaarseks saanud graafikad 1980. aastatest ja ka teoseid, mis on seni olnud väljas vaid korra, kuid mida näiteks Tallinnas pole esitletud.

Kolm suuremat taiest on saanud näituse tarvis uue pakitud vormi. Seega tegeleb Tali Vaal galerii näitusel nii kinni- kui ka lahtipakkimisega.

"Kunstnikel tavaliselt, kujutavatel kunstnikel on kodudes-ateljeedes tohututes virnades töid, mis on olnud näitusel. Nad on ära pakitud, tõstetud kuhugi nurga taha ja võib tunduda, et nende võimalus läbi lüüa on läinud. Mina otsustasin, et enamus töid siin sellel näitusel on väljas olnud ühel näitusel ja mulle tundus, et neile töödele tuleb anda teine võimalus," selgitas Tali.

"Minu tööde põhimõtteks on see, et ma üritan inimesi provotseerida mõtlema teatavas suunas. Mida nad mõtlevad, on nende probleem, aga ma üritan anda mingisuguse tõuke selleks, et nad hakkaks selle üle mõtlema," lisas ta.

Näitus on avatud 31. jaanuarini.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor, Karmen Rebane

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

