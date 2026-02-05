Vaal galeriis näeb Kaido Ole kunstikogu

Kaido Ole sõnul on kunsti puhul vahel tema jaoks oluline konkreetne töö, vahel teose autor, mõnikord aga hoopis ajastu. Ennekõike on kunst Ole sõnul võimalus ennast kvaliteetse selstkonna- ja keskkonnaga ümbritseda.

"Mul on vaja neid töid selle pärast, et ise areneda – inimese, kunstnikuna. See pole konkreetne õppimise viis targemaks saada, sest ma arvan, et kunstikoguga õppimine on see, et sa oled arukate inimeste ja arukate tööde mõjuväljas. Ega ma ei käi siin näpuga. Mul pole ühtegi sellist tööd, kus ma uuriksin maalitehnikat ja siis ma saan targemaks, et ahaa niimoodi maalitakse ja proovin siis ise ka niiviisi. Ei, jumala eest, seda küll mitte! See on lihtsalt mingi kvaliteet selles tervikus. Viibimine selle kvaliteedi keskel teeb sind ka kuidagi kvaliteetsemaks või paremaks," rääkis Ole.

Näitusel on väljas ka Kaido Ole vanaonu, Eduard Ole tööd, mis olid esimesed teda mõjutanud kunstiteosed. "See pilt, mida sa lapsepõlves näed, selle sa ikka võtad mingisuguseks etaloniks," usub kunstnik.

Ühes nurgas saavad kokku kõige vanem maal ja kõige värskem teos Ole kunstikogus.

"Ma tahtsingi saada üht vana baltisaksa kunstinäidet. On spetsiaalseid muuseumeid, kus on 19.-20. sajand. Ma ei suuda neid kunagi vaadata, kui neid on kümneid ja sadu, see on nii tüütu ja nii igav. Aga kui neid on üks ainult ja veel suhteliselt okei ka, siis see on... muah! Ja teistsuguste tööde vahel hoopis. Ma olin nii õnnelik, et ma selle sain."

Näitust saab külastada Vaal galeriis veebruari lõpuni. Seniks peab kunstnik ise tühje koduseinu vaatama. "Kodu ilma kunstita on nagu üürikorter. Kodu on ise meil ka vahva, aga ilma töödeta ikka neli korda vähem vahva," nentis Ole.