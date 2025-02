Galerii: Vaal galeriis avati Tõnu Tormise ja Ilmar Kruusamäe portreede näitus

Tõnu Tormise fotosari "Ajast ja arust" oli esimest korda üleval Tartu Ülikooli raamatukogus, kus 200 portreed olid 100-meetrisel pinnal rivisse paigutatud. Vaal galeriis jooksevad tööd nii kronoloogiliselt kui ka erialasid mööda: esimesel korrusel on kunstnikud, teisel kirjarahvas, teater, kino ja muusika.

Tormise esimesed fototabamused on pärit lapsepõlvest. "Ma ju sündisin kultuuriinimeste perekonda. Paljud sugulased on tuntud kultuuriinimesed, mina neid valida ei saanud ja see eliit jalutas mulle maakodu õuel vastu, kui ma olin kümneaastane. Õnneks ema ütles mulle, et ära lilli ja muud kraami pildista, vaid pildista neid inimesi, kes siia külla on tulnud," rääkis Tormis "Aktuaalses kaameras".

Ilmar Kruusamäe maalib aga eranditult sõpru ja inimesi oma lähikonnast. Kõige olulisem on tema jaoks püüda pildile portreteeritava pilk. "Minu jaoks on väga oluline, et see pilk on pikaajaliselt ühte kaadrisse maalitud ja et ma seda inimest olen teadnud või tundnud aastakümneid," märkis ta.

Ühe portree kallal töötab kunstnik kuid ning käib siis ikka ja jälle oma maalitavat üle vaatamas.

"Mõtled küll, et teed pildi ja lähed uuesti Tartusse tagasi, aga see ei aita, sa pead ikka täpselt üles kirjutama. Mul oli komme, et ma joonistasin pastakaga need põhiküsimused läbi. Ükski foto ega kaamera ei jäädvusta seda, mida sul on vaja mitu korda suuremana teha," tõdes ta.

Ilmar Kruusamäe autorisarjas "Hingemaastikud" on tegelikult 45 portreed, Tallinna näitusele on valitud üheksa.

Näitus on Vaal galeriis avatud 15. märtsini.