Tartu ööklubi Shooters sulgeb uksed

Uste sulgemisest anti teada ühismeedias. "Kallid fännid, sõbrad, tuttavad, püsikad, peohundid, tudengid ja tartlased! Kurbusega teatame, et pärast 14 aastat tegutsemist lõpetab Shooters oma tegevuse, et anda ruumi uutele tegijatele ja ideedele," seisab postituses.

"Shooters on läbi aastate saatnud mitme generatsiooni sirgumist. See on olnud kohtumis- ja tutvumispaigaks noortele ja tudengitele, iga tartlase parimate peoaastate meelispaigaks ning loonud sidemeid ööeluvaldkonnas üle terve Eesti. Oleme võõrustanud DJ-sid ja melomaane siit- ja sealtpoolt merd. Shooters on jätnud Tartu öö- ja kultuurimaastikule jalajälje, mida me jääme igatsema," lisasid tegijad.

Aadressil Vallikraavi 4 toimub Shootersi nime all viimane pidu "Farewell Shooters!" 18. juulil. Enne seda toimuvad klubi ruumides veel festivali Tartu Punch ja 5miinuse 10. aastapäeva kontserdi järelpeod.