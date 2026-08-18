Ööklubi ja kogukonnabaar Hungr sulgeb oktoobris uksed

2023. aasta aprillikuus Tulika tänaval tegevust alustanud ööklubi kolis 2024. aasta oktoobris samasse hoonesse ööklubiga Hall, aadressil Peetri 6. Kuigi toona leiti muredele lahendus, tõdesid klubi vedajad ka 2024. aastal, et väikeseid kultuuriasutusi kummitavad suured probleemid.

"Olemasolevaid, aga piiratud vahendeid, mille eesmärk on kultuurisektorit toetada, jagatakse tihti ebaühtlaselt, eelistades ühtesid paikasid ja seeläbi teisi marginaliseerides ning nurka surudes. Selline ebavõrdsus jätab rohujuuretasandil toimetavad kultuuriasutused haavatavasse seisu, kuigi nende roll kultuurilises mitmekesisuses ja kogukonna kaasamises on kriitilise tähtsusega," seisis 2024. aasta oktoobris avaldatud ühismeedia teates.

Täna, natuke vähem kui kaks aastat hiljem teatas Hungr, samuti ühismeedias, et sulgeb 11. oktoobriga lõplikult uksed.

"Oleme alati uskunud DIY-kultuuri, asjade ise tegemisse. Eimillestki millegi ehitamisse. Saanud hakkama sellega, mis parajasti olemas on ja tõestanud, et üritusepaiga taskute sügavus ning tähendus ei ole tingimata seotud. Aga reaalsus jõuab järele," sedastab Hungr.

"Iseseisva klubi juhtimine käputäie inimeste, piiratud ressursside ja ebakindlusega, mis looritab meie kodumaja suurt renoveerimist, on jõudnud murdepunktini. Sealjuures oleme uskumatult tänulikud oma sõpradele Hallis, kes üürisid meile ruumi edasi elamiseks ja kasvamiseks pärast seda, kui Hungri esimene asukoht untsu läks."

"Kuna me ei tea kunagi rohkem kui mõned kuud ette, kas maja läheb renoveerimisele või mitte, siis tunneme, et samal rajal jätkamine ei ole lihtsalt võimalik. Tõsiasi on see, et Hungr on püsinud elus palju kauem kui see pidanuks. Neli aastat oleme klubil isiklike rahakottide, unetundide, vaimse tervise ja oma elude arvelt elu sees hoidnud," tõdesid klubi eestvedajad ning lisasid, et teeksid seda kõike uuesti, sest mujal poleks Hungris juhtunu aset leidnud.

Viimased kaks kuud täidetakse Hungris tiheda programmiga. Klubi ärasaatmine toimub 9. kuni 11. oktoobrini. Lõpupeo täpsem programm avalikustatakse peagi.