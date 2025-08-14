Ööklubis Hall toimub kaheksas Dark Side of the Moon festival

15. kuni 17. augustini toimub Tallinnas ööklubis Hall kolm päeva pausideta vältav elektroonilise ja eksperimentaalse muusika festival Dark Side of the Moon. Järjekorras kaheksas festival pakub kolmel laval nii DJ-sette kui elavat muusikat, mille hulgast leiab techno't, breakbeat'i, trance'i, ambient'i jpm.

Festivali korraldaja Micaela Saraceno sõnul on Dark Side of the Moon kahtlemata iga-aastane Halli tipphetk, kuid omamoodi võiks seda pidada ka Halli alguseks. "

Selle juured ulatuvad aega, mil Eestis pidi toimuma Moonland Festival – sellise line-up'iga üritus, millest toona võis vaid unistada – Underground Resistance, Boys Noize, Octo Octa, Tiga jt. Kui Moonland ootamatult ära jäi, sündis julge otsus viia osa programmist Halli seinte vahele – Hall oli siis vaid lühikest aega lahti olnud. Moonlandist sai Dark Side of the Moon ning see energia jättis jälje, mis on minu arvates tänaseni unikaalne," rääkis Saraceno.

Sel aastal naasevad festivalile mitmed tuttavad nimed: tugevalt vinüüliusku DJ Masda Jaapanist, atmosfäärilise ja hüpnootilise elektroonika esindaja Voiski, baleaariliste võngete poolest tuntud Fantastic Man ja Kaiku klubi resident Stella.

Festivalil teevad debüüdi värske Berghaini resident Fadi Mohem, leftfield'i, jungle'it ja acid'it segav Identified Patient, DJ, produtsent ja plaadifirma Lonely Planets eestvedaja Caim, Austraalias elav väliseestlane ja etnoelektroonika pioneer Olev Muska, analoogmasinatega atmosfäärilist süntmuusikat loov Galaktlan, atmosfäärilist chill out muusikat keerutav Kanada DJ Daura ning Big Leg ja Tania Just, kellest viimane on populaarse Berliini peosarja Fandango kaasasutaja.

Lisaks astuvad üles Tanel Mütt, Jaan, Katja Adrikova, Artur Lääts, Ost euro, Rii, Ajukaja, Charch, Plastik, Rästas, Micaxsan, Klmn b2b Arto, Noa, Kxster ja Shah Rud.

Saraceno enda kureerida on Halli peasaali programm, kus saab esimesel ööl nautida sügavamat techno't, samal ajal, kui teine öö on reivilikum ja värvilisem. Mesila lava kureerib seekord Altarea kollektiiv, mida veab Gruusiast pärit promootor ja DJ Charch, kes on juba mõnda aega korraldanud Hallis kolmapäevaseid vinüülikuulamisõhtuid ning seetõttu on ka kogu Mesila programm festivali ajal ainult vinüülide päralt.

Suvila lava ilmestavad aga lisaks DJ-settidele omapärase käekirjaga artistide Olev Muska ja Galaktlani kontserdid. Festivali lõpetab Fantastic Man oma kolmetunnise suvise tantsusetiga.

Lisaks on avatud samas majas asuv kväärklubi Hungr, kus kõlab reede öösel rahulikum ambient ning laupäeval puhas reivimuusika.

Festival muudab Halli Saraceno sõnul elavaks organismiks. "Maja on terve selle aja avatud, programm liigub ööst päeva ja päevast öösse. Eestis pole publiku arvu tõttu sageli võimalik teha Berliini stiilis nn Klubnacht'e, kus pidu kestab terve nädalavahetuse, kuid Dark Side of the Moon annab meile selle harukordse võimaluse. Kui suures saalis ja Mesilas programm lõpeb, avatakse Suvila lava, ning energia liigub sujuvalt ühest ruumist teise. Dark Side of the Moon on linnafestival, mis annab võimaluse kogeda muusikat ja pidu oma tempos: magada kodus, tulla päevasele reivile, minna vahepeal puhkama ning siis naasta."