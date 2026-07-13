Festivalil Paavli Club astuvad üles Verraco ja Oli XL

Augustis toimub esmakordselt festival Paavli Club, mis toob 7. ja 8. augustil Paavli kultuurivabriliku lavale klubimuusika rahvusvahelised kui ka kodumaised tegijad.

Esimeste rahvusvaheliste esinejatena kuulutati välja Rootsi elektroonilise muusika artist Oli XL, Colombia produtsent Verraco, Rootsi-Soome duo Merely x Niko Demus, tänavu ka Tallinn Music Weekil esinenud Portugali duo Sfistikated, Briti produtsent ning duo Rezzett liige Tapes ning Poola produtsendid Krenz ja 2k88. Eesti artistidest astuvad üles Metabora, Metruhaze, Druz x Ra, Celestica x Tanel ja Shion. Festivali programm täieneb lähinädalatel uute artistidega.

Kolumbia produtsent ja DJ Verraco veab plaadifirmat TraTraTrax ning on oma muusikat avaldanud plaadifirmade XL Recordings, Voam ja Timedance alt. Oma loomingus segab ta techno't Colombia underground-elektroonika rütmidega, sama suunda ajab ta ka oma plaadifirmaga. Verraco on esinenud nii Berghainis kui ka Dekmantel festivalil, möödunud aastal astus ta publiku ette ka Helsingis Flow festivalil. Ta on teinud koostöös artistidega nagu Olof Drejer, Model/Actriz ning värskelt Kikumu festivalil esinenud Martyn.

Rootsi muusik Oliver Sehlstedt, kes on rohkem tuntud artistinimega Oli XL, on muusikat avaldanud alates 2014. aastast, alates 2021. aastast aga legendaarse plaadifirma Warp alt. Oma debüütalbumi "Rogue Intruder, Soul Enhancer" andis Oli XL välja plaadifirma Bloom alt 2019. aastal, mullu ilmus albumi "Lick the Lens" esimene osa, sel aastal on oodata sellele järge. Oma muusikat segab Oli XL hüper- ja magamistoapoppi õhulisema reiviga.

Stockholmi-Helsingi duo Niko Demus x Merely ühendavad muusikaliselt õrna popmuusika klubirütmidega. Merely muusikaline taust on pigem ambient'is, Niko Demuse loominguliseks vundamendiks on trance'i eksperimendid. Tänavu ka Helsingi Music Weekil üles astunud duo andis aasta alguses välja ühise lühiplaadi "Wade", mis ilmus plaadifirma Below0 alt.

Paavli.Club käsitleb klubimuusikat pidevalt areneva kultuurilise nähtusena. Festivali kahepäevane programm on pühendunud selle eri tahkude väärtustamisele: reede keskendub uutele suundadele, nihestunud rütmidele, digitaalsetele helimaastikele ja eksperimentaalsele esteetikale, laupäev aga vaatab tantsumuusika juurte poole ja kõlavad techno, UK bass ja house.

Olulisel kohal on ka festivali õuelava, mille keskmes on Eestis ehitatud Balta Chill helisüsteem. Lisaks kontsertidele ja DJ-settidele pakub festival sise- ja väliala, toiduala ning suvist hoovi.