Flow festivali esinejate hulka lisandusid Marina ja James K

Varem artistinimega Marina and the Diamonds tuntud artist Marina annab Flow festivalil oma suve ainsa kontserdi Põhjamaades. Oma debüütplaadi andis ta välja 2010. aastal, kokku on ta välja andnud kuus albumit, neist viimane "Princess of Power" ilmus 2025. aastal. Marina loomingut kirjeldab nii julgelt ekspressiivne vaade süntpopile kui ka tema metsosoprani vokaal. Flow festivalil esines Marina and the Diamonds ka 2010. aastal.

Produtsent ja muusik James K avaldas oma debüütalbumi 2013. aastal, aastate jooksul on ta koostööd teinud äiteks Yves Tumor', Moni ja Huerco S'iga. Möödunud aastal andis ta välja oma kolmanda kauamängiva "Friend", mis jõudis ka mitmete muusikaväljaannete aastalõputabelitesse. Möödunud aasta novembris esines James K ka Paavli kultuurivabrikus.

Nende kõrval lisati kavasse ka Soome artist Fibi, kes segab oma loomingus indie pop'i ja elektroonikat. Möödunud aastal andis ta välja oma esimene lühialbumi "Samalla kun nukut", Flow festivalil astub ta üles 16. augustil.

Varem on 14. kuni 16. augustini toimuva festivali esinejatena kinnitatud Disclosure, Rochelle Jordan, Zara Larsson, Nick Cave & The Bad Seeds, Florence + The Machine, Turnstile, Clipse, Sombr, Lykke Li, Geese, Oklou jpt.