Flow festivalil esinevad Disclosure ja Rochelle Jordan

Vennad Guy ja Howard Lawrence lõid Disclosure'i 2010. aastal, saades põhiliselt inspiratsioonid Chicago house'ist, dubstep'ist ja UK garage'ist. Esimene singel "Offline Dexterity" ilmus 2010. aasta augustis, laiemat tähelepanu pälvisid nad aga 2012. aasta juunis lühiplaadiga "The Face". Läbimurdeni jõudis Disclosure aga sama aasta oktoobris, kui ilmus koostöös Sam Smithiga valminud "Latch", mis pani suuresti aluse ka Smithi karjäärile.

Täispika debüütalbumini "Settle" jõudis Disclosure 2013. aastal ning pälvis sama kauamängiva eest ka Grammy nominatsiooni. Kokku on nad avaldanud neli albumit, seni viimane täispikk album "Alchemy" ilmus 2023. aastal. Viimastel aastatel on nad avaldanud aktiivselt singleid ning teinud koostööd teiste seas Andreson .Paaki, Pa Salieu' ja Leven Kaliga.

Jamaika ja Briti juurtega Rochelle Jordan alustas oma muusikuteed Youtube'i kavereid laadides, oma esimese mixtape'i koostöös produtsent KLSH'iga avaldas ta aga 2010. aastal. Oma loomingus alternatiivset RnB'd, tantsupoppi ja house'i segav Jordan on andnud välja kolm täispikka albumit, seni viimane, 2025. aastal ilmunud "Through the Wall" ilmus plaadifirma Empire alt.

Flow festivali kavasse lisandus ka Iiri trio Bricknasty, kes alustasid tegevust 2020. aastal. Oma muusikas segavad nad RnB'd, hip-hop'i ja soul'i reivi ning garage'iga. Nad on avaldanud kokku kolm albumit, seni viimane "Blacks Law" ilmus 2025. aastal.

Soome artistidest lisandusid kavva Aili Järvelä, Emilia Sisco & The Northern Lights ning Efka Crush.

Varem on 14. kuni 16. augustini toimuva festivali esinejatena kinnitatud Zara Larsson, Nick Cave & The Bad Seeds, Florence + The Machine, Turnstile, Clipse, Sombr, Lykke Li, Geese, Oklou jpt.