Flow festivali esinejate hulka lisandus Ameerika rokkbänd Geese

Koos Geese'iga kuulutas Flow välja ka Soome menuräppari Ibe ning kohaliku laulja-laulukirjutaja Antti Autio esinemised.

2016. New Yorkis asutatud Geese avaldas tänavu septembris oma neljanda albumi "Getting Killed", mis asetseb artikli avaldamise hetkel Album Of The Yeari erinevate väljaannete aastalõpu albumitabeleid koondavas üld-edetabelis teisel kohal, olles pälvinud seitse esikohta ning 18 äramainimist edetabelite esikolmikutes.

2026. aasta Flow festival toimub 14. kuni 16. augustini Helsinkis. Detsembri alguses kuulutati välja ka Pinkpantheressi, Florence + The Machine'i, Nick Cave'i, Turnstile'i, Clipse'i jpt esinemised.