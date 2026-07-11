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Tallinnas esineb Liibanoni juurtega produtsent DJ Plead

Muusika
DJ Plead
DJ Plead Autor/allikas: Pressimaterjalid
Muusika

28. augustil astub Tallinnas klubis Uus Laine üles Liibanoni juurtega, aga hetkel Melbourne'is tegutsev produtsent DJ Plead.

DJ Pleadi stiil viitab Liibanoni popi ja traditsioonilise pulmamuusika rütmidele, skaaladele ja tämbritele, segades neid kaasaegse R&B ja teiste tantsustiilidega. Oma esimese lühialbumi "Get in Circle" andis ta välja Air Max 97 plaadifirma Decisions alt 2018. aasta märtsis ning on sellest ajast alates tuuritanud Euroopas ja Hiinas. DJ Plead on ka pool trummitreeningu duo Poison liige, energilise trio BV liige ja Sumac plaadifirma asutaja.

Aastate jooksul on DJ Plead andnud muusikat välja plaadifirmade pälvinud Nervous Horizon, AD93 ja Livity Sound alt. Tema 2021. aasta kauamängiv "Relentless Trills" esitles arenevat stiili klubidest kaugemale, tegeledes veel enam traditsioonide ühendamise ja innovatsiooniga.

Sel aastal on DJ Plead andnud välja kolm albumit: koos Rroxymore'iga "Read Rouny City", artistinime PPP alt koos DJ Pythoni ja Piezoga "Bborn Again" ning Smalltown Supersoundi alt kauamängiv "Please".

DJ-na mängib DJ Plead nii techno't, house'i, breakbeat'i, jungle'it kui ka dubstep'i, ta on esinenud festivalidel nagu Dekmantel ja Meakusma, samuti klubides Fabric ja Space Miami.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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