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Festivali Paavli Club esinejate hulka lisandusid Chickenmilk Dot Com ja Windowseeker

Muusika
Windowseeker
Windowseeker Autor/allikas: pressimaterjal
Muusika

7. ja 8. augustil toimub Tallinnas Paavli kultuurivabrikus festival Paavli Club, mille esinejate hulka lisandusid teiste seas Chickenmilk Dot Com ja Windowseeker.

Festivali rahvusvahelist programmi täiendavad Saksa eksperimentaalse elektroonilise muusika artistid Chickenmilk Dot Com ja Windowseeker, kes astuvad üles live-kavaga. Eesti artistidest lisandusid Anca, White Gloss ja RTG, Khimera, Icahera, Klaus Jancis ja Mia, Qslap, Milffromouterspace ja Noa.

Festival Paavli Club käsitleb klubimuusikat pidevalt areneva kultuurilise nähtusena. Festivali kahepäevane programm on pühendunud selle eri tahkude väärtustamisele: reede keskendub uutele suundadele, nihestunud rütmidele, digitaalsetele helimaastikele ja eksperimentaalsele esteetikale, laupäev aga vaatab tantsumuusika juurte poole ja kõlavad techno, UK bass ja house-muusika. 

Berliinis tegutseva Chickenmilk Dot Comi muusika laveerib eksperimentaalse elektroonika, hiphopi, dancehall'i ja ambient'i piirimail. Tema loomingus põimuvad nihestatud klubirütmid, katkendlikud meloodiad ja internetiajastule omane fragmentaarsus. Tänavu aprillis ilmus plaadifirma Transatlantic alt Chickenmilk Dot Comi 11-looline album "Babystep". 

Windowseeker on Berliinis tegutseva muusiku ja visuaalkunstniku Lukas Oppenheimeri projekt. Tema live-esinemised ühendavad eksperimentaalse techno, trance'i, ambient'i ja bassimuusika, luues hüpnootilisi heliruume. Windowseekeri loomingut on avaldanud teiste seas plaadifirmad Transatlantic, 3XL ja Infinite Drift. Tema 2023. aastal ilmunud "Spiral 2 Success" pakub värsket väljavaadet klubirütmidele.

Varem on festivali rahvusvaheliste esinejatena välja kuulutatud Rootsi elektroonilise muusika artist Oli XL, Colombia produtsent ja DJ Verraco, Rootsi-Soome duo Merely ja Niko Demus, Portugali live-duo Sfistikated ning Poola produtsendid Krenz ja 2K88. Eesti artistidest astuvad üles ka Metabora, Metruhaze, Druz & Ra, Celestica ja Tanel ning Shion.

Toimetaja: Karmen Rebane

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