Galerii: August Kilmi ja Ly-Ann Kõllo näitus uurib kväärinimese kohta peres

Kunstnikud räägivad ideaalse pere unelmast, lapsepõlves loodud ootustest ning pettumusest, mis tabab inimest, kui ta tunneb, et temale selles unelmas kohta pole. See on uurimus perest ja kodust ning sellest, kuidas kväärinimene neisse paigutub.

Näitusel on eksponeeritud neljakanaliline videoteos ning neli installatsiooni.

"Videoteoses kohtume ootuspäraste pereliikmetega – isa, ema, poeg, tütar – ning näeme kväärinimese püüdu need rollid omaks võtta. Installatsioonid lähtuvad igas majapidamises leiduvatest standardsetest mööbliesemetest, üritades neid jäljendada või lammutada," tutvustasid kunstikud.

Näitus on avatud 20. septembrini iga päev kell 14–19.