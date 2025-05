Kultuuriakadeemia etenduskunstide tudengid toovad oma loomingu Tallinnasse

4.-8. juunini on Tallinnas festival "Värske kraam Viljandist". Minifestival toob viiel päeval publikuni Viljandi kultuuriakadeemia (TÜ VKA) lõpetavate tudengite värskelt valminud tööd.

Sel aastal lõpetavad TÜ Viljandi kultuuriakadeemia (TÜ VKA) koreograafi, tantsukunsti spetsialisti, näitleja ja lavastaja eriala tudengid. Festivalil saab näha kõigi erialade lõputöid ning kahe lavastaja lühifilme, mis valmisid Jürgen Volmeri juhendamisel. Lõputööde juhendajateks on Karl Saks, Ruslan Stepanov, Kai Valtna ja Lennart Peep.

"Festival "Värske kraam Viljandist"' annab hea ülevaate lõpetajate kunstilistest valikutest ning toob esile ka teiste kursuste noored – nii etendajad kui ka visuaaltehnoloogid, helikunstnikud, produtsendid ja kultuurikorraldajad. See on näide akadeemia mitmekülgsusest: noored loovad ja tegutsevad koos, et tuua festival Tallinna publikuni," tutvustas tänavust minifestivali TÜ VKA etenduskunstide programmijuht Tiiu Tamm.

4. ja 5. juunil etendub kinos Sõprus Oskar Viirandi "Õnnelike surnute aed", mis on Viirandi diplomilavastusega. Lavastus koosneb kahest eraldiseisvast ent põimuvast osast – kinolinal ja laval toimuvast tegevusest. Viirand uurib, kuidas kino ja teater koos toimivad ning millised uusi tähenduskihte nad üksteisele loovad. Lavastus toob lavale ning ekraanile nii tunnustatud professionaale kui noori talente. Laval astub üles Janek Vadi, ekraanil näeb Mari Abelit, Erki Lauri, Eva Maria Aru, Elina Soosaart, Kirill Havanskit, Maria Paistet ja Tom Rüütelit.

Kanuti Gildi Saalis etendub 5. juunil kell 19 Ruslan Stepanovi ja TÜ VKA 15. lennu näitlejate "Ma olen juba sinu peas". Lavastus tegeleb teemaga, kuidas mängida laval iseennast; alasti, riides või kuis iganes. Ning kuidas jõuda kellegi pähe, teadmaks, mida teine mõtleb ja tunneb. Kuidas olla koos, aga ikkagi sina ise, kuidas olla noor ja oluline. Laval on Ronja Marie Tepp, Maria Helena Seppik, Kristjan Taska, Oskar Kröönström, Eva Maria Aru, Robin Täpp ja Madleen Maria Kirja.

Reedel, 6. juunil saab vaadata Kanuti Gildi Püha Vaimu Saalis Isabel Laiapea filmi "Tsangaan", mis on Mati Undi lühivormi "Filoloogi meeleheitlik samm" ning Mehis Heinsaare "Kadunud hõimu" ainetel valminud teos. Filmi keskmes on tsangaanid, kes on iidsetest aegadest elanud pärapõrgus. Nüüdseks esindab tervet rahvust aga vaid üks inimene. Kuuldused viimasest tsangaanist jõuavad Tartu noormeheni, kes otsustab tundmatusse metsikusse väljasureva rahva viimast elushoidjat otsima minna. Osades Oskar Kröönström, Tiit Alte ja Adi.

Filmile järgneb kell 19 Kärt Kokkota lavastus "Motiivid". Kokkotat huvitavad ruum ning erinevad struktuurid, millest (inim)keha on ümbritsetud, samuti fiktsiooni ja reaalsuse suhe nii teatri kui igapäevaelu kontekstis. Dramaturg Johhan Rosenberg, helikujundaja Joonatan Kivi, valguskujundaja, stsenograaf Kadi Kruusmann.

Sõltumatu Tantsu Laval etendub 6., 7. ja 8. juunil Getriin Kotsari "Funtastic Fungi". Lavastuse keskmes on nimetu punt, kes harrastab kommunaalset eluviisi. Viieliikmeline organism, kes laveerib seene ja inimeseks olemise vahel, on end sisse seadnud paika, kuhu ei pääse ligi võõras ega ohtlik. Laval on Johanna Vaiksoo, Germo Toonikus, Maria Helena Seppik, Iris Rämmeld ja Emma Lumi.

7. juunil on võimalik Kanuti Gildi Saalis kogeda lavastajatudengi Pamela Ebberi Eesti noorte alternatiivskeenet kajastavat dokumentaalfilmi "Türa kuradi fakk raisk". Õhtu juhatavad sisse punkbändid Koni ja Düsentroop, peale kontserti toimub filmi ühisvaatamine.

Festivali viimasel päeval, 8. juunil etendub Kanuti Gildi Pühavaimu Saalis kell 18.15 Gretten Vaga lavastus "Interpreet" ning suures saalis Kristin Kalami "Ilma luuta, ilma lihata?". Gretten Vaga uurib oma koreograafitöös tajupõhiseid nihkeid ning kujutluspiltide loomist heli abil, laval on kaasautor ja etendaja Jens-Patrik Rand. Kristin Kalamit, kes on ise ka oma lavastuses etendeja, huvitavad mütoloogilised arhetüübid, rahvapärimuse grotesk ning nende tänapäevased tõlgendused.