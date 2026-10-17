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Galerii: Kotsari ja Seppiku performance-installatsioon otsib pelgupaika

Kunst
Performannce-installatsioon „home.house.hardcore.“
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13 pilti
Kunst

Etenduskunstnikud Getriin Kotsar ja Maria Helena Seppik avasid EKA galerii kolmepäevase performance-installatsiooni "Home.house.hardcore.".

Projekti "Home.house.hardcore." fookuses on võimalus realiseerida pelgupaik, mida kannustab turvatunde, stabiilsuse ja võimaluste puudumine. Noori kunstnikke huvitab, kuidas luua paariks päevaks ruum, mis sarnaneb kodule selle parimas tähenduses — kohale, kus on ohutu ja soe.

Kogu teost ilmestab tegijate huvi hapruse, ebastabiilse maailma ja mureneva materiaalsuse vastu. Nii performance kui ka installatsioon otsivad koos külastajatega võimalusi, kuidas säilitada lootus- ja kindlustunne ka keeruliste olude kiuste.

Reede õhtul alanud performance kestis 12 tundi ning lõppes laupäeva, 17. oktoobri hommikul kell 7. Installatsioon on EKA galeriis avatud laupäeval ja pühapäeval.

Projekti helikujunduse tegi Kaur Tõra, graafilise disaini Simon Janson.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

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