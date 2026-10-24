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Pildid: EKA väligaleriis avati graafilise disaini tudengite näitus "Loori taga"

kultuur
EKA graafilise disaini tudengite näitus „Loori taga“
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50 pilti
kultuur

23. oktoobril avati EKA väligaleriis graafilise disaini tudengite näitus "Loori taga", mille on kureerinud Andrew Kuus-Hill.

Värske näituse jaoks ammutasid graafilise disaini tudengid inspiratsiooni EKA raamatukogu keldrisse peidetud arhiivist. "Kes kummitab kooli seinte vahel, varitsedes loori alt? EKA raamatukogu keldrisse on peidetud kummituste ja rahutute hingede arhiiv, mille asukad paluvad end vabastada," selgitatakse näituse saatetekstis.

Kuraator Andrew Kuus-Hill ütles, et nad on nõidunud 250 A3-formaadis printandi, kleepinud need reklaamtahvlile ning koos meid saatvate viirastustega viinud läbi eksortsismi, et vabastada need hinged.

Projekti juhendajad olid Andrew Kuus-Hill ja Ethan Anthony Read, osalesid EKA graafilise disaini osakonna bakalaureuse tudengid Saskia Algma, Helen Forsel, Art Kruus, Stella Maris Liiva, Deisi Anelle Poska, Anna Elisabeth Remmelg, Ann Aotäht Sarv, Ariana Sigin ja Eva Ševtšenko.

Näitus "Loori taga" jääb EKA väligaleriis avatuks kuni 24. detsembrini.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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