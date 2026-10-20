Soomes avatakse Eesti ja Helsingi kunstiakadeemiate ühisnäitus

Neljapäeval, 22. oktoobril avatakse näituseruumis Kuva/Tila grupinäitus "Sild/Silta", mis toob kokku 22 Eesti Kunstiakadeemia (EKA) ja Helsingi Kunstiülikooli Kunstiakadeemia (KuvA) tudengit.

Silda kasutatakse näituse pealkirjas nii füüsilise ehitise kui ka ühenduse loomise tähenduses. Ühist näitust luues loovad noored kunstnikud suhteid kahe naaberriigi ja kahe kunstiakadeemia vahel. Protsess soodustab dialoogi, vastastikust õppimist ja kogemuste vahetamist, mis ulatub üksikteostest kaugemale.

Õppides tundma, kuidas teine akadeemia kaasaegset kunsti esitleb ja selle üle arutleb, saavad üliõpilased parema ülevaate laiematest kultuurikontekstidest, mis kujundavad kunstiloomet ja publiku kaasamist.

2026. aasta oktoobris kohtuvad mõlema akadeemia üliõpilased näituseruumis Kuva/Tila, et esitleda ühises näituseruumis koostööprojekti esimest osa. Koostöö jätkub 2027. aasta jaanuaris, mil sama üliõpilasrühm avab Tallinnas EKA galeriis teise näituse. Need kaks näitust moodustavad üheskoos mõttelise silla Soome ja Eesti vahel, võimaldades kunstilistel ideedel, töömeetoditel ja kultuurikogemustel liikuda mõlemas suunas.

Osalevad kunstnikud: Eeva-Liisa Anttila, Cecilia Ebbe Belinskij, Vita Edvards, Denis Kudrjašov, ,Anetta Lukjanova, Sandra Marins, Daniel Niittymäki, Liisa Nurklik, Anna Ovtšinnikova, Jaakko Pennanen, Viljamaria Raittila, Ella Rahkonen, Paul Rannik, Kertu Rannula, Mahmood Salim, Kertu-Liisa Sarap, Marc Léger Sauvageot, Nora Schmelter, Kati Silo, Yiyang Sun, Hanna Vinter, Maria Wrang-Rasmussen.

Näitust kureerivad Merike Estna, Kristi Kongi, Kaisa Maasik, Päivi Takala, Salla Tykkä ja Laura Wesamaa.