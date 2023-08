Marje Taska avab uue näituse "Vene rulett. Prelüüd "Võimule""

Marje Taska näitusel "Vene rulett" on vaatluse all võim. Marje Taskat ei ole huvitanud mitte niivõrd võimu avalik toimimine, kuivõrd just selle allhoovused, sootsiumiliikmetele aru- ja kättesaamatuks jäävad toimimismehhanismid. "Me elame petlikul ajal, kus eksisteerimine inimgrupina on küsimärgi all. Paljud meist ei jõua enam lugeda uudiseid või ei usu neid," kirjeldab kunstnik Taska. "Võimukoridorid" on pikad ja salajased. Kes on need, kes tegelikult otsustavad? Mis toimub meie ja me planeediga? Kas me teame kogu tõde?" rääkis Taska.

"Vene rulett" koosneb vanematest ja uuematest teostest, mõnda ei ole Tallinnas kunagi näidatud, mõni oli hiljaaegu väljas ka Viinistu isikunäitusel. "Vene ruleti" külaliskunstnik on Rootsi saami kunstnik Britta Marakatt-Labba. Kastellaanimaja näitusel on väljas Marakatt-Labba tikitud lugude põhjal valminud serigraafiad. Serigraafiad on ostetud Helle Knudseni galeriist Stockholmis ning meediumi vahetamise ja sellega seonduvalt ka teose hinna vähenemise puhul saab rääkida tarbimisühiskonna ja ostja sõbralikuma hinnapoliitika võimust. Britta Marakatt-Labba seigraafiate kõrval on väljas Marje Taska hommage kolleegile ja saami rahvale, puidule maalitud "Sápmi".

Näituse kuraator on Reet Varblane, kujundaja Ulla Juske, graafiline disain Villu Plink ja tehnik Reinhold Rutks.

Marje Taska on tegutsenud viimased paar aastakümmet kunstniku ja kuraatorina Rootsis. Oma kunstiõpinguid alustas ta Tõnis Vindi juures. Taska kunstnikutee on olnud aktiivne ja mitmekülgne. Ta töötab installatsioonide, graafika, nahakunsti, maali, performance'i ja skulptuuri alal. Oma isiknäituste- ning grupinäitustel osalemistega on ta pälvinud rohkelt tähelepanu nii galeriides, kunstihoonetes kui muuseumides mitmel pool nii Eestis, Rootsis kui ka Prantsusmaal.

Näitust saab külastada Tallinna Kirjanduskeskuse Vilde muuseumi Kastellaanimaja galeriis Kadriorus.