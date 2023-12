Pildid: Vernissage galeriis avati Marje Taska isikunäitus

Vanim teos pärineb aastast 1975, kõige uuem on aga valminud tänavu. Näitusel on korduvaks motiiviks madu, kes elujõu sümbolina lookleb läbi Taska vanema ja uuema loomingu. "Madu sümboliseerib minu jaoks elujõudu ja energiat, mis nõukogude ajal otsis mu loomingus endale teed läbi takistava süsteemi – vahel seda leides, vahel aga iseenda ümber keerlema jäädes või umbsõlmedesse eksides. Uutes töödes on takistused kadunud, madu saab vabalt endale teed rajada, moodustades uusi mustreid ja maastikke", lisas kunstnik.

"Näituse pealkirja dikteerisid minu kõige uuemad tööd, joonistused, mis kannavad nime "Mitte midagi ei ole mustvalge". Tõepoolest ei ole mitte midagi siin elus mustvalge, lihtne ja üheselt mõistetav, kõik oleneb vaid vaatenurgast ning isegi mustas ja valges esineb tuhandeid nüansse, kui suudame vaid seda näha," selgitas Marje Taska.

Näituse idee kasvas välja hiljutisest Kumus toimunud 1960.–1980. aastate naisgraafikute näitusest, kus oli esindatud ka Taska looming. "Kumu näituseks valmistudes sorteerisin oma minevikusahtleid ja meenutasin kunstnikuks kujunemise aega, mis andis inspiratsiooni ka käesolevale näitusele galeriis Vernissage," kirjeldas Taska.

Galerii juhataja Kristiina Radevalli sõnul on Marje Taska väljapanek põnevaks jätkuks Vernissage galerii abstraktse kunsti näituste sarjale. "Marje Taska on silmapaistev kunstnik, kelle geomeetriliselt põnev looming kõnetab kunstisõpru läbi aastakümnete. Seni on meie galerii abstraktse kunsti näituste sarjas olnud esindatud kunstnikud, kes elavad ja tegutsevad kodumaal. Kuna Marje Taska on olnud kunstnikuna aktiivne paralleelselt Eestis ja Rootsis, siis saame heita pilgu ka abstraktse kunsti suundadele 1970.–1980. aastate Rootsis," jätkas Radevall.

Näitus "Mitte midagi ei ole mustvalge" on avatud Vernissage galeriis kuni 7. jaanuarini.