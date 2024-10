Galerii: Jaani kiriku galeriis avati Marje Taska pühendusnäitus Reet Varblasele

Marje Taska näitus "Täht, rist ja tammetõru" on pühendatud tema sõbrale ja töökaaslasele, meie seast hiljuti lahkunud kuraatorile, ajakirjanikule ja galeristile Reet Varblasele.

"Täht ja rist sümboliseerivad justkui elu ja surma, aga pöördvõrdelisena saab tähest teispoolsus, mille suunas inimene oma sisevaatluses püüdleb, ning ristist maine elu oma argiste kohustuste ja kannatusega – igaüks peab teatavasti oma risti kandma ning ristilt ülestõusmine ja sirutumine oma tähe poole võiks olla igapäevane hingeline igatsus ja vaimne taasloome. Tammetõru tähistab viljakust, tugevust ja sitkust, sest tamm kui sügava juure ja tugeva tüvega "ilmapuu" hoiab oma koodi igas tõrus. Tammetõruga seostub Marje Taskale ka lapsepõlveaegne tammik Vääna-Jõesuus, esimene mäletatav "mina-olemise" tunnetus ning tõrudest ja tikkudest loomaaia meisterdamine," seisab näituse tutvustuses.

"Tammetõru on sellel näitusel aga ka väga konkreetne objekt, mis puudutab Reet Varblasega koos kureeritud näitusetriloogiat "Teatepulk Kütiorust Kadriorgu. Vägi. Vaim. Võim". See ei olnud tavapärane kuraatoriprojekt, vaid arenes teatepulga edasiandmise kaudu Vana-Võromaa kultuurikojast Tartu Ülikooli muuseumisse ja sealt edasi Kadrioru parki. Triloogia pidi lõppema pargis kasvanud tammeistiku istutamisega Kütioru tammetsõõru lähistele, võimu sümboolse naasmisega väe juurde. Saatuse kurval vahelesegamisel aga ei saanud see rituaal teoks, mistõttu toimub tseremoonia algus nüüd seoses käesoleva näitusega," selgitas Taska.

Näitus jääb avatuks 28. oktoobrini.