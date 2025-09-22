Galerii: Vabaduse galeriis avati Reet Varblasele pühendatud grupinäitus

Näitus on kummardus Reet Varblase elule ja loomingule; muu hulgas saab näha dokumentatsiooni tema viimase suure kuraatoriprojekti "Teatepulk Kütiorust Kadriorgu. Vägi. Vaim. Võim" lõpetamisest, milles Varblane osaleda ei jõudnud. Laiemalt on näitus mõtisklus inimese sisemaailma müsteeriumi ja surma kui vitaalse jõu üle.

"Mis oleks, kui me ei mõtleks surmast kui lõplikust ja pöördumatust lõpust, vaid kui dünaamilisest protsessist, kus elu ja surm on lõimunud? Mis oleks, kui lein ei oleks pelgalt kaotusvalu, vaid loov jõud, mis avab tee mälestustele, sidemetele ja uutele algustele? Mis oleks, kui mõtleksime suhtest surnutega kui elavast ja tähendusrikkast, kus lugude, unenägude, rituaalide ja tegude kaudu jäävad lahkunud meie keskele?" mõtisklevad näituse kuraatorid Ulla Juske ja Jana Huul.

Mälestusnäitus Vabaduse galeriis, kus Varblane töötas oma viimased kümme eluaastat, sündis tema kolleegi ja sõbranna Marje Taska algatusel. Näituse kunstnikud on Sveta Grigorjeva, Eva Labotkin, Villu Plink, Jüri Ojaver, Marje Taska ja Silja Saarepuu ning kujundaja Villu Plink.

Näitus "Ühendav lüli" on Vabaduse galeriis avatud 15. oktoobrini.