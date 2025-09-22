X!

Galerii: Vabaduse galeriis avati Reet Varblasele pühendatud grupinäitus

Kunst
Vabaduse galeriis avati Reet Varblasele mälestusele pühendatud grupinäitus
Vaata galeriid
37 pilti
Kunst

Reedel avati Tallinnas Vabaduse galeriis Reet Varblase (1952–2023) mälestusele pühendatud grupinäitus "Ühendav lüli".

Näitus on kummardus Reet Varblase elule ja loomingule; muu hulgas saab näha dokumentatsiooni tema viimase suure kuraatoriprojekti "Teatepulk Kütiorust Kadriorgu. Vägi. Vaim. Võim" lõpetamisest, milles Varblane osaleda ei jõudnud. Laiemalt on näitus mõtisklus inimese sisemaailma müsteeriumi ja surma kui vitaalse jõu üle.

"Mis oleks, kui me ei mõtleks surmast kui lõplikust ja pöördumatust lõpust, vaid kui dünaamilisest protsessist, kus elu ja surm on lõimunud? Mis oleks, kui lein ei oleks pelgalt kaotusvalu, vaid loov jõud, mis avab tee mälestustele, sidemetele ja uutele algustele? Mis oleks, kui mõtleksime suhtest surnutega kui elavast ja tähendusrikkast, kus lugude, unenägude, rituaalide ja tegude kaudu jäävad lahkunud meie keskele?" mõtisklevad näituse kuraatorid Ulla Juske ja Jana Huul.

Mälestusnäitus Vabaduse galeriis, kus Varblane töötas oma viimased kümme eluaastat, sündis tema kolleegi ja sõbranna Marje Taska algatusel. Näituse kunstnikud on Sveta Grigorjeva, Eva Labotkin, Villu Plink, Jüri Ojaver, Marje Taska ja Silja Saarepuu ning kujundaja Villu Plink.  

Näitus "Ühendav lüli" on Vabaduse galeriis avatud 15. oktoobrini.

Toimetaja: Karmen Rebane

OTSEÜLEKANNE

Pärdi radadel

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

14:59

Pille-Riin Purje: teater on kaasaega või ajatut klassikat interpreteerides olevikuline

14:54

Pildid: Viimsi Artiumi tünnigaleriis avati Robin Nõgisto isikunäitus

14:43

"Pikk, pöörane ja ilus teekond" kogus avanädalavahetusel üle 2100 külastuse

14:28

Aliis Aalmann: kooliaegne lugemisilmekus tömbistab luulet

11:35

Arvustus. Panteistlik tornaado ehk Ühe substantsi seiklused

09:25

Galerii: Vabaduse galeriis avati Reet Varblasele pühendatud grupinäitus

09:10

Keeleminutid. Tervitused ja hüvastijätud 18. sajandil

08:32

Keelesäuts. Veelkord promptist ja viibast

08:23

Minu elu muutnud raamat | Andra Teede ja "Lõputu juuli"

21.09

Arvustus. Vanad lood uues kastmes!

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

21.09

Karen Jagodin: lõhe riigi seatud ootuste ja tegelike võimaluste vahel aina süveneb

21.09

Malmsten filmist "Ühemõõtmeline mees": 80-ndate õhustikus viibimine tore ei olnud

20.09

Olari Elts ERSO palkadest: me ei tule enam toime

09:10

Keeleminutid. Tervitused ja hüvastijätud 18. sajandil

20.09

"Rahamaast" saab seriaal

21.09

Arvustus. Miks hinged katki lähevad

08:32

Keelesäuts. Veelkord promptist ja viibast

21.09

Otseülekanne: muuseumid uurivad, kuidas päästa demokraatiat

20.09

Terminaatori tehnik: olen tuhande inimese ees lavaletungijaga maadelnud

19.09

Tiit Ojasoo: oleme inimese primaarsed instinktid lahti ja laiali võtnud

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo