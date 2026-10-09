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Galerii: Kiek in de Kökis avati fotonäitus Soome punk-kultuurist

Muuseumid
Kiek in de Köki kindlustustemuuseumis avatakse näitus „Maailm oli surnud, aga meie olime elus“
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17 pilti
Muuseumid

Reedel avati Kiek in de Köki kindlustusmuuseumi suurtükitornis Helsingi Punkmuseo näitus "Maailm oli surnud, aga meie olime elus", kus on vaatamiseks väljas märgilised fotod Soome punk-kultuurist.

"1980. aastate hardcore-punk oli punkliikumise algusaegade kõige nähtavam ja valjuhäälsem osa – ajal, mil külm sõda oli kõige kuumem ja tuumasõja oht tundus kohati käega katsutav. Muusika, aktivismi ja oma oleku kaudu seisti vastu süsteemile, ühtlustamisele, hallusele ning maailma juhtide omavahelisele mõõgatäristamisele. Maailm oli mustvalge," tutvustavad korraldajad näitust.

Punkmuseo sõnu on fotonäituse eesmärk näidata ajaloolises kaitsetornis, et külma sõja ajal seisid punkarid siiralt vastu tuumasõjale ning kaitsesid vabadust ja rahu, lähtudes punkkultuuri väärtustest ja vastandudes süsteemi pealesurutud poliitikale.

Punkkultuuril on ka Kiek in de Köki kindlustustemuuseumi bastionikäikudes oma ajalugu – 1980. aastatel oli see kohalike punkarite kogunemiskoht ja pelgupaik võimuesindajate eest.

Näitus jääb avatuks 22. augustini 2027.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

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