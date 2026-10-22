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Pildid: Silver "SBoy" Seeblumi käe all valmis Eesti suurim seinamaaling

Kunst
Seinamaal „Ülemiste Vanake järvekontoris“
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Kunst

Tallinnas Ülemiste City's valmis tänavakunstnik Silver "Sboy" Seeblumi ligi 5000-ruutmeetrine seinamaal "Ülemiste Vanake järvekontoris".

Eesti suurima seinamaaliga alustas tänavakunstnik Silver "Sboy" Seeblum koos kolmeliikmelise meeskonnaga aprilli lõpus. Pea pool aastat kestnud töö tulemusena katab ajaloolise tööstushoone fassaadi Eesti suurim ja Euroopa üks suuremaid seinamaale "Ülemiste Vanake järvekontoris".  

"Kogu projekt on nii pööraselt suur, et ainuüksi minul on kulunud kindlasti 2000 töötundi. Viimastel nädalatel olid tööpäevad 20-tunnised ja puhata sai vaid lausvihmaga, mida Ülemistel ilmaennustusest hoolimata väga palju ei olnudki," rääkis Seeblum.  

Esmalt lihvis meeskond nelja masinaga umbes 3000 ruutmeetrit polükarbonaatplaate, puhastas metallosad roostest ja pesi kogu pinna survepesuritega. Metalldetailid värviti üle, krohv ja kivi süvaimmutati. Seejärel kaeti kogu 4995-ruutmeetrine pind esmalt valge kruntvärvi ja seejärel veel ühe kihi valge värviga.

Kavandi jooned kandis Seeblum seinale ise, kasutades akuga värvipritsi ja virtuaalreaalsusprille. Juunis kattis kogu meeskond suuremad alad alustoonidega. Juuli algusest on Seeblum maaliga töötanud enamasti üksi, abiks vaid assistent. Tausta maalimisele kulus kunstniku sõnul ligi kaks kuud, Ülemiste vanakesele endale kolm nädalat.  

Maali peale kulus ligi 2000 0,4-liitrist spreipurki ja üle 2600 liitri Caparoli värvi, krunti, metallivärvi ja immutusvahendit. Seeblum kasutas umbes 50 tooni ja segas paljusid neist lisaks silma järgi. Kõige peenemad jooned tõmmati maalile Hispaaniast toodud spreiotsikutega. 

"Lõpus oli juba päris raske, aga ma ei kahetse midagi ja kordagi ei olnud ka sellist tunnet, et ma ei suuda. Teadsin, et pärast on uhke ja hea tunne. Elan ise Ülemiste City Lurichi majas ja näen oma 10. korruse aknast iga päev, mida ma teinud olen. Ja teeksin seda uuesti," ütles Seeblum.  

 Silver "Sboy" Seeblum on Eesti tänavakunstnik, disainer, tattoo- ja grafitikunstnik, kes on tegutsenud 1999. aastast. Ta on "Eesti 100" rahvusvahelise tänavakunstifestivali korraldaja, mille raames valmis üle Eesti ligi 60 seinamaali. Seeblum juhib meeskonda Sprayer Tallinn, mis on spetsialiseerunud suuremahuliste spreikunstiteoste loomisele. 

Toimetaja: Kaspar Viilup

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