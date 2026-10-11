Von Bomb: tänavakunst on liikunud galeriidesse ja oksjonimajadesse

Tänavakunstnik Indrek Haas alias von Bomb rääkis kultuurisaates "OP", et mängib ise tihti legaalse ja mittelegaalse maailma piirimail ja tõi välja, et tänavakunst on liikunud päris palju galeriidesse ja oksjonimajadesse.

"Ma jõudsin tänavkunsti juurde 2010. aastal. Von Bomb on suhteliselt juhuslikult valitud nimi. Lihtsalt oli vaja mingi nimi välja hõigata ja samal ajal tegi Edward von Lõngus oma esimesi töid ja võib-olla oli see natuke paroodianimi, et oleme siin kõik von'id ja aadlid," meenutas tänavakunstnik Indrek Haas alias von Bomb.

Kunagi oli aeg, kui Haas oli Baltimaade suurima seinamaalingu autor. "Maaling punase vihmavarjuga tüdrukust on Ülemiste Citys siiamaani alles, aga sellest sügisest ei ole see enam Baltimaade suurim. Sama hoone pikiseinal on Silver Seeblumi maaling "Ülemiste vanake järvekontoris"," nentis Haas.

"Šabloonkunsti mõte ongi selles, et saaks ruttu tehtud," nentis Haas.

"Ma mõtlen ka, et kõike ei peaks tegema ja kas teiste tööde üle sodimine pole alati ilus ja mõistlik, aga isegi kui me tahaks väga ära keelata, siis seda džinni pudelisse tagasi ei pane. Ikka tehakse. Me ei saa ka 14-aastast nagamanni, kes on ostnud oma esimese värvipurgi, luku taha panna. Kõike juhtub, aga kui sa oled tänavakunstnik ja võtad endale vabaduse midagi tänavale teha, ei tasu ära unustada, et vabadusega kaasneb ka mõningane vastutus, seega igasugust jama ei tasu igale poole teha, aga kõike rangelt keelata mulle ka ei sobi."

"OP" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Haas osales sisekaitseakadeemia valdkondi tutvustavas koostööprojektis, et kõnetada noori. "Et soodustada läbi selle noorte astumist sisekaitseakadeemiasse. See tundus mulle hästi intrigeeriv, sest sisekaitseakadeemia võiks olla pigem konservatiivsem asutus, aga osa tänavakunstist ei ole alati kõige legaalsem tegevus. Ma ise mängin tihti legaalse ja mittelegaalse maailma piirimail," tõi kunstnik välja.

Koostöö raames valmis viis pilti. Pilt "Midagi deklareerida!" asub Tallinnas T1 keskuse seinal ja viitab salakaubaveole. Tartu Mikrogalerii seinal asuv pilt "Tasakaaluharjutus" räägib taasühiskonnastamisest ehk kuidas inimesed, kes on eksinud oma teelt, võiksid ühiskonnaga samasse rütmi jõuda. Kolmas pilt "Pin! Pin!" asub Tapa raudteejaamas ja räägib internetipettustest ja telefonikelmustest. Neljas pilt "Läbimurre!" ei ole otseselt tänavakunst, vaid asub sisekaitseakadeemia peamajas. Viies pilt "Valmisolek algab kodust" on Kääriku pallimängude halli seinal ja kirjeldab humoorikalt, kuidas kriisiolukorras toime tulla, kui elektrit enam ei ole.

Tänavakunst liigub kunstniku sõnul professionaalsemaks ja aktsepteeritumaks, samas mingi osa võitleb selle etableerumise vastu. "Mingite tegelaste jaoks üks ei välista teist. sa võid teha professionaalset tööd, aga see ei välista, et sa ei võiks teha illegaalset tööd," tõi Haas välja.

"Viimasel ajal on Eestis muutunud populaarsemaks kleepsuteema, sest see on väga kiire. Kõik kohad on kaameraid täis ja on väga raske leida sellist kohta, kus kaameraid ei ole. Sellepärast leiutati ka šabloon, et pildi saaks kiirelt tehtud," tõdes kunstnik. "Tänavakunst on liikunud päris palju galeriidesse ja oksjonimajadesse."