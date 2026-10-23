Estonia juurdeehituse hankel osalevad rahvusvahelised projekteerijad

Rahvusooperi ja -balleti Estonia juurdeehituse ruumiprogrammi ja mahuanalüüsi koostamise hankele laekus kuus pakkumust. Pakkujate seas on kaks rahvusvaheliselt tunnustatud bürood, kelle tööde hulka kuuluvad Sydney ja Kopenhaageni ooperimaja.

Briti päritolu rahvusvaheline inseneri- ja projekteerimisbüroo Arup on seotud mitme ülemaailmselt silmapaistva arhitektuuriprojektiga. Ettevõtte asutaja Sir Ove Arup ja tema meeskond vastutasid Taani arhitekti Jørn Utzoni kavandatud Sydney ooperimaja konstruktsioonide projekteerimise eest.

Taani arhitektuuribüroo Henning Larsen on rahvusvaheliselt tuntud eeskätt suuremahuliste kultuuri- ja ühiskondlike hoonete projekteerijana. Büroo üks tuntumaid töid on Kopenhaageni ooperimaja.

Lisaks Arup International Projects Limitedile ja Henning Larsen Architectsile esitasid pakkumuse Sirkel & Mall, R-Konsult ning Innopolis Insenerid, kellelt laekus kaks pakkumust.

"On rõõmustav näha, et Estonia tuleviku kavandamine pakub huvi sedavõrd suurte rahvusvaheliste kogemustega büroodele. See näitab meie ees seisva ülesande kaalukust. Eesmärk on leida põhjalikult läbimõeldud lahendus, mis võimaldaks meie rahvusooperil ja -balletil areneda ning arvestaks ühtlasi ajaloolise hoone ja ümbritseva linnaruumi eripäraga," ütles Estonia peadirektor Ott Maaten.

Hanke tulemusena koostatakse ruumiprogrammid ja mahuanalüüsid kolmele võimalikule lahendusele: juurdeehitus Uue turu platsi suunas, olemasoleva saali ümberehitamine ja lava laiendamine ning uue saali ja lava rajamine Teatri väljakule. Analüüside eesmärk on võrrelda lahenduste võimalusi ja piiranguid ning luua alus edasisteks otsusteks ja rahvusvahelise arhitektuurivõistluse ettevalmistamiseks.

Hetkel on käimas pakkumuste vastavuse kontroll ja hindamine. Hanke võitja selgub pärast hindamismenetluse lõppu.