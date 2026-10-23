X!

Estonia juurdeehituse hankel osalevad rahvusvahelised projekteerijad

Arhitektuur
Rahvusooper Estonia
Rahvusooper Estonia Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Arhitektuur

Rahvusooperi ja -balleti Estonia juurdeehituse ruumiprogrammi ja mahuanalüüsi koostamise hankele laekus kuus pakkumust. Pakkujate seas on kaks rahvusvaheliselt tunnustatud bürood, kelle tööde hulka kuuluvad Sydney ja Kopenhaageni ooperimaja.

Briti päritolu rahvusvaheline inseneri- ja projekteerimisbüroo Arup on seotud mitme ülemaailmselt silmapaistva arhitektuuriprojektiga. Ettevõtte asutaja Sir Ove Arup ja tema meeskond vastutasid Taani arhitekti Jørn Utzoni kavandatud Sydney ooperimaja konstruktsioonide projekteerimise eest.

Taani arhitektuuribüroo Henning Larsen on rahvusvaheliselt tuntud eeskätt suuremahuliste kultuuri- ja ühiskondlike hoonete projekteerijana. Büroo üks tuntumaid töid on Kopenhaageni ooperimaja.

Lisaks Arup International Projects Limitedile ja Henning Larsen Architectsile esitasid pakkumuse Sirkel & Mall, R-Konsult ning Innopolis Insenerid, kellelt laekus kaks pakkumust.

 "On rõõmustav näha, et Estonia tuleviku kavandamine pakub huvi sedavõrd suurte rahvusvaheliste kogemustega büroodele. See näitab meie ees seisva ülesande kaalukust. Eesmärk on leida põhjalikult läbimõeldud lahendus, mis võimaldaks meie rahvusooperil ja -balletil areneda ning arvestaks ühtlasi ajaloolise hoone ja ümbritseva linnaruumi eripäraga," ütles Estonia peadirektor Ott Maaten.

Hanke tulemusena koostatakse ruumiprogrammid ja mahuanalüüsid kolmele võimalikule lahendusele: juurdeehitus Uue turu platsi suunas, olemasoleva saali ümberehitamine ja lava laiendamine ning uue saali ja lava rajamine Teatri väljakule. Analüüside eesmärk on võrrelda lahenduste võimalusi ja piiranguid ning luua alus edasisteks otsusteks ja rahvusvahelise arhitektuurivõistluse ettevalmistamiseks.

Hetkel on käimas pakkumuste vastavuse kontroll ja hindamine. Hanke võitja selgub pärast hindamismenetluse lõppu.

Toimetaja: Karmen Rebane

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURI KIIRKURSUS

UUE MUUSIKA REEDE

ERSO KONTSERT

NÄDALA ALBUM

Värsked artiklid

18:41

Estonia juurdeehituse hankel osalevad rahvusvahelised projekteerijad

18:37

Üle Heli festivalil kõlab Ekke Västriku doktorikontsert

18:29

"Rahauputuse" lavastaja Andrus Vaarik: oleme hoidunud lolli mängimisest

18:29

Kalju Kivi alustatud animafilm "Sõber kurk" jõuab tema poegade käe all ekraanile

17:01

Draamateatris esietenduv "Tõde ja õigus" avab läbi viie osa lookleva Indreku loo

16:17

Galerii: August Künnapu esitleb Truus galeriis värskeid töid

15:44

Asko Künnap: olen tagasi jõudnud asjadeni, millega varateismelisena tegelesin

15:30

Ene Mihkelsoni kultuurimõtestaja preemia pälvis Eve Pormeister

15:29

Uue muusika reede: Margiiela, Elina Born, Ouu, Frankie Animal, Ollie jpt

13:20

"Ämblikmehe" filmid jõuavad järjestikku ETV2 ekraanile

Lavakast lavale

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

22.10

Pärast mitut aastakümmet jõuab publiku ette Alo Mattiiseni "Kirjutusmasinakontsert in D"

22.10

Eesti Festivaliorkester keeldus Hiina orkestriga ühiskontserdil osalemast

22.10

Jaan Elken: kunstifond ostis "Juhikabiini" omal ajal viie euro eest

22.10

Pildid: Silver "SBoy" Seeblumi käe all valmis Eesti suurim seinamaaling

21.10

Advokaat: õigusvastaselt avaldatud hüvastijätukirju ei tohi ka refereerida

22.10

Kultuuri kiirkursus | "Musta pori näkku" oleks võinud otsetee asemel minna ka kõrvalistele radadele

17:01

Draamateatris esietenduv "Tõde ja õigus" avab läbi viie osa lookleva Indreku loo

22.10

Kertu Saks: kui maailmapilti kujundasid "Dallas", "Dünastia" ja David Hasselhoff

15:44

Asko Künnap: olen tagasi jõudnud asjadeni, millega varateismelisena tegelesin

18:29

"Rahauputuse" lavastaja Andrus Vaarik: oleme hoidunud lolli mängimisest

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo