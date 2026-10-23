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Ene Mihkelsoni kultuurimõtestaja preemia pälvis Eve Pormeister

Kirjandus
Eve Pormeister
Eve Pormeister Autor/allikas: Aija Sakova
Kirjandus

23. oktoobril anti Eesti Kirjandusmuuseumis kaheksandat korda üle Ene Mihkelsoni kultuurimõtestaja preemia, mille pälvis sel korral kirjanduse uurija ja mõtestaja Eve Pormeister.

Eve Pormeister on pühendunud kirjanduse tõlgendaja ja populariseerija. Tema käsitlustes ja analüüsides kajastub maailmakultuuri sügavam vaimsus. Eesti autorite loomingu asetab ta sageli maailmakirjanduse konteksti, loob seoseid ja toob nähtavale seni varjatud paralleele ning mustreid.

Varasemalt on ta avaldanud mahuka kogumiku "Näen, kuulan, tunnetan. Vaatlusi, mõtisklusi maailma tajumisest ja eneseotsingutest sõna abil" (EKSA, 2021) ning ilmumas on uus raamat eesti ja tõlkekirjandusest. Kirjandusuurija ja Ene Mihkelsoni kultuurimõtestaja preemia laureaat 2024. aastast Maarja Vaino on nimetanud Eve Pormeistri loodut poeetiliseks kangaks isikliku ja kollektiivse teadvuse vahel; see on tema sõnul "intuitiivne kirjandusteadus, mis tegeleb kirjanduse kui maailma olemist ja olemust ainulaadselt peegeldava vahendiga" (Keel ja Kirjandus, 4/2022).

Ainuüksi viimasel akadeemilisel aastatel on Eve Pormeistri sulest ilmunud ajakirjas Looming käsitlused Kairi Loogi ("Elutants ringliikumises ja kõiksuse sosinas", 8/2026), Kristiina Ehini ("Eluringtants võssakasvanud muusikalises puuris", 3/2026) ja Eeva Pargi ("Kirjutamine kripeldab, peas muudkui keerleb, pilk sirutub taevasse…", 9/2025) loomingust ning ajakirjas Akadeemia analüüs Gabriel García Márquezi loomingust ("Boolero ja "hoor". Gabriel García Márquezi "Augustis kohtume"", 8/2025). Eesti Rahvusraamatukogu koostatud Viivi Luige bibliograafias 1962-2025 ilmub Eve Pormeistri käesoleval aastal valminud käsitlus Viivi Luige geomeetrilisest ja metafüüsilisest poeesiast.

Ene Mihkelsoni kultuurimõtestaja preemia žüriisse kuuluvad Marju Lauristin, Arne Merilai, Brita Melts ja Ragne Kõuts-Klemm.

Ene Mihkelsoni kultuurimõtestaja preemia on mõeldud Eesti kultuurimeedias ilmunud silmapaistvate kirjutiste, tele- või raadiosaadete esiletõstmiseks, mis on aidanud kaasa raamatukultuuri ja kirjandusliku loomingu väärtustamisele Eesti ühiskonnas, süvitsi analüüsinud ja mõtestanud eesti keeles ilmuvat kirjasõna ning avardanud kaasaja Eesti kultuuris ja kirjanduses toimuva mõistmise ajalisi ja ruumilisi piire.

Preemiale võivad kandidaate üles seda nii kultuuriväljaannete toimetused, autorid ise kui ka Ene Mihkelsoni Seltsi liikmed. Preemia suurus on 1000 eurot.

Varasemalt on Ene Mihkelsoni kultuurimõtestaja preemia pälvinud Sveta Grigorjeva (2025), Maarja Vaino ja Mart Juur (2024), Igor Kotjuh (2023), Jaan Tootsen (2022), Rein Veidemann (2021), Aivar Kull ja Henri Kõiv (2020), Joonas Hellerma (2019).

Toimetaja: Kaspar Viilup

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