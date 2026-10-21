Loomingu Raamatukogu pani Ene Mihkelsoni seni avaldamata luuletused kaante vahele
Ene Mihkelsoni sünniaastapäeval ilmus Loomingu Raamatukogus kogumik "Kõnelev piir", kus saavad kokku Mihkelsoni seni avaldamata luuletused.
Pole päris täpselt teada, millal kaante vahele jõudnud luuletused on kirjutatud: käsikiri, mida hoitakse Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti kultuuriloolises arhiivis, on kuupäevade ja aastaarvudeta.
Kirjanduslikku detektiivitööd on teinud Marin Laak ja Mart Velsker, kelle saatesõnad pakuvad luuletustele raamistuse.
KATKEND
Kass läks üle tänava
tavaline kõuts
vaatasin kui ta
läks
Samavõrd vähe kass on tema
kui inimene
mina
Toimetaja: Karmen Rebane