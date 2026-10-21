Loomingu Raamatukogu pani Ene Mihkelsoni seni avaldamata luuletused kaante vahele

Pole päris täpselt teada, millal kaante vahele jõudnud luuletused on kirjutatud: käsikiri, mida hoitakse Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti kultuuriloolises arhiivis, on kuupäevade ja aastaarvudeta.

Kirjanduslikku detektiivitööd on teinud Marin Laak ja Mart Velsker, kelle saatesõnad pakuvad luuletustele raamistuse.

KATKEND

Kass läks üle tänava

tavaline kõuts

vaatasin kui ta

läks

Samavõrd vähe kass on tema

kui inimene

mina