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Kalju Kivi alustatud animafilm "Sõber kurk" jõuab tema poegade käe all ekraanile

Film
Kalju Kivi
Kalju Kivi Autor/allikas: kino Sõprus
Film

Nukufilmis algasid koguperefilmi "Sõber kurk" võtted, millega alustas enne surma tööd Kalju Kivi, nüüd lõpetavad projekti tema pojad.

Filmi aluseks on 1999. aastal toonases nukuteatris publiku ette jõudnud samanimeline lavastus, mis põhineb Janno Põldma näidendil. "Sõber kurki" lootis lavastuse kunstnik Kalju Kivi aastaid filmivormi valada, teostuseni jõudis aga alles lähiaastatel.

"Kuskil kolm aastat tagasi ta ütles, et prooviks. Vaatasime koos Nukufilmi tiimiga üle ja mõtlesime, et see oleks väga vinge. Me jõudsime Kaljuga ühe filmiepisoodi valmis teha. Õnneks Kalju nägi ja sai tunda seda filmitegemise rõõmu, mida ta oli ammu unustanud," rääkis Nukufilmi tegevjuht, Kalju Kivi poeg Märt Kivi.

Pärast Kalju Kivi lahkumist ei olnud Nukufilmil kordagi plaani projekt riiulisse panna, vaid nad otsustasid selle lõpuni viia: nüüd istub režissööritoolil hoopis Kalju Kivi noorem poeg Kalju-Karl Kivi.

"Põhiraamistik oli paigas, stsenaarium ja lugu olid olemas, esialgsed sketšid ja visandid, üks stseen sai üles filmitud. Vundament, mille peale ehitada, oli olemas, aga koostöös Nukufilmiga ka muutsime, proovides alles jätta Kalju essentsi, sest tegemise käigus saime aru, et mingid asjad tahaks kiiremini teha. Kuid algne allikas on seal, me viime tema visiooni ellu," lausus Kalju-Karl Kivi.

"Sõber kurk" räägib tehnikahuvilisest noormehest Augustist, kes ehitab endale kogemata rääkiva kurgi. 15-minutilisse lühifilmi kõik see, mida toona lavastuse näha sai, ära ei mahu, aga värsivormis animatsioon on tegijate sõnul igati hoogne ja sobib kogu perele.

"Hiljutisel ajal ongi meie fookus rohkem nihkunud pere ja lastefilmidele, tunnetuslikult on see tunne, et kodumaiseid laste ja perefilme võiks rohkem olla," lausus Märt Kivi.

"Sõber kurgi" võtted kestavad kuni tuleva kevadeni, 2027. aasta sügiseks loodavad nad filmi vaatajate ette tuua

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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