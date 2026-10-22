Jaan Elken: kunstifond ostis "Juhikabiini" omal ajal viie euro eest

Mõned nädalad tagasi leidis aset suur kunstnike liidu toetusoksjon, kus enim raha käidi välja Jaan Elkeni teose "Juhtkabiin" eest, mis müüdi 205 000 euroga. See on elava Eesti kunstniku teose kõigi aegade kõrgeim oksjonihind.

Elken ise viibis oksjoni ajal välismaal. Esialgu proovis ta ülekannet hotelli wifist jälgida, aga ühel hetkel lõi süsteem ta keskkonnast välja. Rekordilisest lõppsummast kuulis ta abikaasalt. Kunstnik tõdes, et kuigi summa oli üllatav, oli ta arvanud, et müügihind võiks sinnakanti tulla.

"Ma olin ühtepidi rõõmus, aga teistpidi ei olnud üllatunud, sest ma teadsin seda. On sellised inimesed olemas, kes aimavad midagi," meenutas ta "Vikerhommikus".

Kunstnik tõi välja ka, et kuigi teos müüdi nüüd 205 000 euroga, oli selle esimene müügihind kunstifondile märksa madalam – 800 rubla, mis panka pannes muutus 80 krooniks ehk umbes viieks euroks.

Jaan Elkeni "Juhikabiin" Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR

Kes teose ostis, kunstnik ei tea. Elkeni teos sai ka kõige rohkem pakkumisi, kokku 126. Kunstniku sõnutsi on pakkujad intelligentsed ja kultuuriteadlikud inimesed, sest kunst ei kaota ajas hinda.

Ideaalis oleks Elken soovinud, et ta teos liigub mõne muuseumi kogusse, kuid näiteks Eesti Kunstimuuseumist oli talle varem öelnud, et neil selle ostmiseks raha ei ole. Erakogusse liikumise puhul on kunstnik rahul siis, kui kogu saatus on läbi mõeldud ka selleks ajaks, kui kollektsionäär meie seast lahkub.

"Ameerika muuseumid koosnevad kõik erakogudest tegelikult. Nad deponeeritakse ühel hetkel. Omandisuhted võivad isegi säilida, aga nad on deponeeritud," tõi ta välja.

Elken loodab, et "Juhikabiin" on tulevikus paremas kätes kui siis, kui teos Nõukogude Liidu ajal kunstifondile kuuludes oli. Ta meenutas, kuidas toona veeti töid bussiga mööda Eestit nii ringi, et need pandi istmete vahele.

"Tal on allosas väike sentimeetrine auk sees, aga ma loodan, et see parandatakse professionaalselt ära. Ma loodan Alar Nurkse peale, kes on Kumu restauraator," lausus ta.