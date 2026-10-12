Piia Ausman: Elkeni rekordteose hind tuli teadlike ostjate konkureerimisest

Kunstnike liidu finantspettuse katteks korraldatud oksjon lõppes kogusummaga 2,3 miljonit eurot. Kohe kolm aastakümmet oksjoneid korraldanud Haus Galerii juhi Piia Ausmani sõnul võib tulemuse põhjal anda oksjonikorraldajatele hindeks 5.

"See on niivõrd fenomenaalne oksjon olnud. Oksjon on iseennast tugevalt reklaaminud ja sellel reklaamiaktsioonil on äärmiselt võimsalt osalenud skandaalina ka see 700 000 eurot. Kõik need momendid on kokku langenud sel määral, et üks üritus on ühiskonnas juba iseenesest fenomenaalseks muutunud. Niisuguseid üritusi, mis ise endale tugevalt reklaami teevad, väga palju ju ei ole. Ajakirjanduse huvi on ju olnud juba nii ehk naa sellel 700 000-eurosel kahjul," rääkis Ausman.

"Võib ju öelda, et see on Eesti ühiskonnas olnud ehk üks kõige kasumlikum kahju. Kaotatud summast on saanud 2,3 miljonit ja samas on see olnud ka moraalselt kasumlik, sest on Eesti Kunstnike Liitu distsiplineerinud oma juhtimissüsteeme üle vaatama, jõulisemalt oma positsioonis ühiskonnas nägema ja kommunikeerima kunstimaailmas laiemalt seda, mida EKL võib endast kujutada," lisas Ausman. "Vahel on vaja prohmakaid, et niisugused ilusad tulemused tekiksid."

Haamrihinnaga 205 000 eurot kaubaks läinud Jaan Elkeni teosest "Juhikabiin" sai kõige kallim elava Eesti kunstniku teos. "Viimase aja turusituatsioonis oleme näinud autorite nagu Peeter Mudist, Tiit Pääsuke, Olev Subbi tugevat hinnatõusu. Elkeni võimsa hinna tulem on kindlasti ka väga teadlike ostjate omavaheline konkureerimine. Ma tõesti ei tea, kes seal osalesid, võin lihtsalt hüpoteetiliselt oletada, et inimene, kes on valmis tänasel Eesti kunstimaastikul maksma juba kuni 100 000 eurot, antud juhul üle 200 000 euro, ta teab, mille ta eest maksab," tõdes Ausman.

"Elkeni hüperrealistlik periood tema loomingus on olnud äärmiselt märgiline. Elken on ka muuseumikollektsioonis just selle perioodiga teiste seast esile tõusnud. Autoril endal pole üldse selle perioodi töid käes. Erakollektsioonides ka neid sel määral ei ole, et neid oleks võimalik pakkuda. See oli ostjale unikaalne võimalus selle perioodi Jaan Elkeni töid osta. Teadlikkus on hinna teinud," märkis ta.

Ausman loodab, et oksjonil teenitud rahaga arendab EKL ka oma IT-platvorme. "Sel määral, et kogu, kust pärinesid suurem osa oksjonile läinud teoseid, oleks vähemalt veebi teel kogu aeg kättesaadav. See kogu esindab selget väärtusjoont ja nimed, kes on seal esindatud, on vaieldamatult meie moodsa kunsti klassikud. Sinna võiks kunstiväärtusliku info kõrval tuua välja ka turuväärtus. See kommunikeeriks ka teistsuguseks kujunenud majandusruumis Eesti kunsti positsiooni," märkis Ausman.