X!

Pärast mitut aastakümmet jõuab publiku ette Alo Mattiiseni "Kirjutusmasinakontsert in D"

Muusika
Alo Mattiisen
Alo Mattiisen Autor/allikas: Ülo Josing/ERR
Muusika

25. oktoobril jõuab Tallinnas Mustpeade majas Eesti Sinfonietta kontserdi "Concerto Grosso" raames publiku ette Alo Mattiiseni "Kirjutusmasinakontsert in D".

"Kirjutusmasinakontsert in D" on seisnud muuseumiriiulil üle 30 aasta, nüüd on selle käsikirja põhjal kirjutatud kokku nooditekst, mille puhul tekkis korraldajate sõnul ka rohkem vastuseta jäänud küsimusi, sest küsida ei ole enam kelleltki.

1984. aastal Tartu Levimuusikapäevade ekspertide nõukogult parima muusikateose preemia pälvinud Alo Mattiiseni "Kirjutusmasinakontsert in D" on esmapilgul lihtsalt eriliselt humoorikas teos, kuid kirjutusmasina valik soolopillina ei olnud pelgalt muusikaline eksperiment, vaid kandis tollases ajas tugevat ühiskonnakriitilist ja sümboolset tähendust.

Nõukogude ajal oli kirjutusmasina omamine range riikliku kontrolli all, sest selle abil sai tekste lihtsamalt paljundada. Seetõttu kujunes rütmilisest kirjutusmasina häälest omamoodi vabaduse, tõe rääkimise ja süsteemiülese protesti sümbol.

Kontserdiõhtu nimiloo, Eino Tambergi "Concerto grosso" puhul on üheks soolopilliks saksofon. Sõjajärgsel perioodil ja külma sõja alguses võitles nõukogude režiim läänest pärineva kultuuri, eriti džässmuusika ja saksofoni vastu. Tambergi teos osutus aga erakordselt menukaks ja 1957. aastal pälvis see VI ülemaailmsel noorsoo- ja üliõpilasfestivalil kuldmedali, mistõttu kanti seda ette nii Ida- kui Lääne-Euroopas.

"Õieti polnud mul üldse kavatsust kirjutada concerto grosso't, tahtsin lihtsalt kirjutada kontserti. Kuna Eesti Raadio sümfooniaorkestris oli tol ajal palju meisterlikke puhkpillimängijaid, otsustasin kasutada puhkpilliansamblit. Pealkiri tuli aga liiga lohisev: "Kontsert viiele puhkpillile, klaverile, löökpillidele ja keelpillidele". Siis torkas mulle pähe, et kunagi nimetati selliseid teoseid concerto grossode'ks," on Tamberg meenutanud.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

OTSEÜLEKANDED

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURI KIIRKURSUS

UUE MUUSIKA REEDE

ERSO KONTSERT

NÄDALA ALBUM

Värsked artiklid

14:02

"Plekktrummi" külaline tuleval nädalal on Signe Kivi

13:49

Jaan Elken: kunstifond ostis "Juhikabiini" omal ajal viie euro eest

12:26

Galerii: Pantokraator tähistas Alexela kontserdimajas toimunud esinemisega bändi 45. sünnipäeva

12:17

Pildid: Silver "SBoy" Seeblumi käe all valmis Eesti suurim seinamaaling

12:04

Kertu Saks: kui maailmapilti kujundasid "Dallas", "Dünastia" ja David Hasselhoff

11:34

Pildid: Tallinnas avati kolmes näitusepaigas 11 Ukraina kunstniku ühisväljapanek

11:06

Helsingi raamatumessil esitletakse mitmete Eesti autorite teoseid

10:46

Kaurismäki filmidest tuntud Marko Haavisto ja Poutahaukat annab Eestis kaks kontserti

10:40

Pärast mitut aastakümmet jõuab publiku ette Alo Mattiiseni "Kirjutusmasinakontsert in D"

21.10

Rakvere galerii üritab oksjoni abil uksi lahti hoida

Lavakast lavale

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

21.10

Advokaat: õigusvastaselt avaldatud hüvastijätukirju ei tohi ka refereerida

21.10

Tarand: otsustajad on loobunud püüdmast tajuda kultuurivaldkonna olukorda ja meeleolusid

20.10

Suri kirjanik Kruusa Kalju

12:17

Pildid: Silver "SBoy" Seeblumi käe all valmis Eesti suurim seinamaaling

21.10

Hasso Krull: fossiilne armastus oli minu jaoks ehmatav kontseptsioon

21.10

Rakvere galerii üritab oksjoni abil uksi lahti hoida

12:04

Kertu Saks: kui maailmapilti kujundasid "Dallas", "Dünastia" ja David Hasselhoff

21.10

Selgusid lastekirjanduse tõlkeauhinna Paabeli Torn nominendid

21.10

Galerii: Tauno Vahter esitles raamatut "Lühhike öppetus Eesti kultuurist"

20.10

Suri raadioajakirjanik Leho Männiksoo

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo