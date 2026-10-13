Tallinna Filharmoonia uueks juhiks saab Anu Kivilo

Anu Kivilo on omandanud magistrikraadi Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kultuurikorralduse erialal. Viimased 14 aastat on Kivilo juhtinud Arvo Pärdi keskust. Varem on ta juhtinud nii kultuuriprogrammi Avatud Eesti Fondis ning loonud kultuurikorralduse magistriõppe Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias.

Aastatel 2006–2011 oli Kivilo Tallinna kultuuriväärtuste ameti juhataja. Lisaks on ta osalenud Euroopa, Põhjamaade ning Eesti kultuuriministeeriumi erinevate ekspertkomisjonide töös. Praegu on Kivilo veel ka kultuurkapitali nõukogu liige ning helikunsti sihtkapitali esimees.

"Anu Kivilol on väga tugev kultuurivaldkonna juhtimise kogemus ning hea tunnetus sellest, kuidas arendada loomingulist organisatsiooni ambitsioonikalt ja samal ajal inimestega arvestades. Usun, et tema juhtimisel saab Tallinna Filharmoonia oma tugevale vundamendile ehitades astuda järgmise sammu ning kasvatada veelgi oma nähtavust nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt," sõnas Tallinna kultuuri- ja spordivaldkonna abilinnapea Monika Haukanõmm.

Tallinna Filharmoonia on Tallinna linna asutatud kontserdiorganisatsioon, mis koondab enda alla Tallinna Kammerorkestri ja rahvusvahelise Brigitta festivali. Kivilo valiti välja avalikul konkursil, kus osales 23 kandidaati.

"On suur au ja rõõm liituda Tallinna Filharmooniaga, mis sisaldab endas Eesti muusikakollektiivide kroonijuveeli Tallinna Kammerorkestrit ning vanalinnas asuvat unikaalset loomingulist muusikakeskust Mustpeade maja. Loodan, et saan selle asutuse tegemistele oma teadmisi ja jõudu juurde anda ning aidata kujundada filharmooniast kõrge kvaliteediga ja kaugele nähtava muusikaasutuse," kommenteeris Anu Kivilo.

Tallinna kultuuri- ja spordiameti juhtaja Lennart Sundja lausus, et Ano Kivilo on südamega kultuuriinimene, kes suudab käivitada suuri protsesse ja inimesed endaga kaasa haarata.

"Usun, et Anu kogemus ja energia annavad filharmooniale just sellise uue hoo, mida organisatsioon praegu vajab," ütles Sundja.