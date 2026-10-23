Asko Künnap: olen tagasi jõudnud asjadeni, millega varateismelisena tegelesin

Ennast Hunt Kriimsilmaga võrdlev Asko Künnap ütles kultuurisaates "OP", et ringiga taas jõudnud asjadeni, millega ta varateismelisena tegeles. Nii täituvad tema päevad fotograafia, kujundamise, altarite loomise ja ka lauamängude valmistamisega.

Tallinna botaanikaaia palmimajas on avatud Asko Künnapi näitus "Fenster im Fenster", mis toob vaatajate ette kuus fotoseeriate tiibaltarit, mis põimivad ühte erinevad linnad, reisimuljed, hetketabamused ja peegeldused.

Künnap ütles kultuurisaates "OP", et kuigi väljapaneku kohta võib öelda fotonäitus, peab ta seda ise eelkõige lugude näituseks, mille keskmes on suurmõõtmelised, valdavalt mustvalged tiibaltarid.

Alatarid ei ole Künnapile võõrad. Esimest korda vaimustus ta neist kuueaastase poisina, kui Niguliste kirikus Rode altarit nägi. Suures vaimustuses hakkas ta neid ise ka papist meisterdama.

"Terve algkooli tegin neid. Neid oli kümneid. Plastiliinist kujukestega. Enam neid ei ole, sest vanaema majas rotid sõid need ära. Ma läksin neid aastaid hiljem otsima ja seal ei ole midagi alles. Nii et ma jõudsin tiiruga tagasi vana teema juurde," muigas ta.

Uutel altaritel kohtuvad fotod, mis on valdavalt tehtud erinevatel reisidel. Hilisem piltide kokku kombineerimine on Künnapi sõnutsi mäng kahel tasandil.

"Kohapeal mängid seda mängu, et pildistad ja üritad lugu paika panna, aga pärast tegelikult vaatad ka varasemaid pilte, segad erinevaid kohti ja saad seda kõike uuesti läbi mängida," kirjeldas ta.

Lisaks pildistamisele tegeleb Künnap ka kirjutamise, raamatute kujundamise ja kirjastamisega ning lauamängude tegemisega.

"Olen pidanud oma emale ütlema, et kohtavalt imelik, ma olen juba üle 50 aasta vana, aga see on päris nurjatu, et ma tegelen praegu kõige sellega, millega ma tegelesin varateismelisena ja algklassides," naeris ta ringiga vanade kutsumuste juurde tagasi jõudmise üle.