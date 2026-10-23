X!

Asko Künnap: olen tagasi jõudnud asjadeni, millega varateismelisena tegelesin

Kunst
Foto: Ave Lutter / ERR
Kunst

Ennast Hunt Kriimsilmaga võrdlev Asko Künnap ütles kultuurisaates "OP", et ringiga taas jõudnud asjadeni, millega ta varateismelisena tegeles. Nii täituvad tema päevad fotograafia, kujundamise, altarite loomise ja ka lauamängude valmistamisega.

Tallinna botaanikaaia palmimajas on avatud Asko Künnapi näitus "Fenster im Fenster", mis toob vaatajate ette kuus fotoseeriate tiibaltarit, mis põimivad ühte erinevad linnad, reisimuljed, hetketabamused ja peegeldused.

Künnap ütles kultuurisaates "OP", et kuigi väljapaneku kohta võib öelda fotonäitus, peab ta seda ise eelkõige lugude näituseks, mille keskmes on suurmõõtmelised, valdavalt mustvalged tiibaltarid.

Alatarid ei ole Künnapile võõrad. Esimest korda vaimustus ta neist kuueaastase poisina, kui Niguliste kirikus Rode altarit nägi. Suures vaimustuses hakkas ta neid ise ka papist meisterdama.

"Terve algkooli tegin neid. Neid oli kümneid. Plastiliinist kujukestega. Enam neid ei ole, sest vanaema majas rotid sõid need ära. Ma läksin neid aastaid hiljem otsima ja seal ei ole midagi alles. Nii et ma jõudsin tiiruga tagasi vana teema juurde," muigas ta.

Uutel altaritel kohtuvad fotod, mis on valdavalt tehtud erinevatel reisidel. Hilisem piltide kokku kombineerimine on Künnapi sõnutsi mäng kahel tasandil.

"Kohapeal mängid seda mängu, et pildistad ja üritad lugu paika panna, aga pärast tegelikult vaatad ka varasemaid pilte, segad erinevaid kohti ja saad seda kõike uuesti läbi mängida," kirjeldas ta.

Lisaks pildistamisele tegeleb Künnap ka kirjutamise, raamatute kujundamise ja kirjastamisega ning lauamängude tegemisega.

"Olen pidanud oma emale ütlema, et kohtavalt imelik, ma olen juba üle 50 aasta vana, aga see on päris nurjatu, et ma tegelen praegu kõige sellega, millega ma tegelesin varateismelisena ja algklassides," naeris ta ringiga vanade kutsumuste juurde tagasi jõudmise üle.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "OP", intervjueeris Ave Häkli

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURI KIIRKURSUS

UUE MUUSIKA REEDE

ERSO KONTSERT

NÄDALA ALBUM

Värsked artiklid

18:29

"Rahauputuse" lavastaja Andrus Vaarik: oleme hoidunud lolli mängimisest

18:29

Kalju Kivi alustatud animafilm "Sõber kurk" jõuab tema poegade käe all ekraanile

17:01

Draamateatris esietenduv "Tõde ja õigus" avab läbi viie osa lookleva Indreku loo

16:17

Galerii: August Künnapu esitleb Truus galeriis värskeid töid

15:44

Asko Künnap: olen tagasi jõudnud asjadeni, millega varateismelisena tegelesin

15:30

Ene Mihkelsoni kultuurimõtestaja preemia pälvis Eve Pormeister

15:29

Uue muusika reede: Margiiela, Elina Born, Ouu, Frankie Animal, Ollie jpt

13:20

"Ämblikmehe" filmid jõuavad järjestikku ETV2 ekraanile

12:48

Kultuuriportaal soovitab: Mati Põldre "Kevad südames" Jupiteris

12:13

Teater laulab | "Hing aimas kevadet" lavastusest "Lillemüüjatel hakkas külm"

Lavakast lavale

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

22.10

Pärast mitut aastakümmet jõuab publiku ette Alo Mattiiseni "Kirjutusmasinakontsert in D"

22.10

Jaan Elken: kunstifond ostis "Juhikabiini" omal ajal viie euro eest

22.10

Eesti Festivaliorkester keeldus Hiina orkestriga ühiskontserdil osalemast

22.10

Pildid: Silver "SBoy" Seeblumi käe all valmis Eesti suurim seinamaaling

21.10

Advokaat: õigusvastaselt avaldatud hüvastijätukirju ei tohi ka refereerida

22.10

Kultuuri kiirkursus | "Musta pori näkku" oleks võinud otsetee asemel minna ka kõrvalistele radadele

22.10

Kertu Saks: kui maailmapilti kujundasid "Dallas", "Dünastia" ja David Hasselhoff

22.10

Galerii: Pantokraator tähistas Alexela kontserdimajas toimunud esinemisega bändi 45. sünnipäeva

21.10

Tarand: otsustajad on loobunud püüdmast tajuda kultuurivaldkonna olukorda ja meeleolusid

22.10

Tartu valgusbiennaal keskendub valgusele, tajudele ja digitaalsele ruumile

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo