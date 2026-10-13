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Asko Künnap fotonäitusest: eks ma üritan vaese mehe Corbijn olla

Kunst
"Kultuuristuudio. Arutelu". Asko Künnap. Autor/allikas: Kairit Leibold / ERR
Kunst

Tallinna Botaanikaaia Palmimajas on avatud Asko Künnapi fotonäitus "Fenster im Fenster", mis toob vaatajate ette kuus fotoseeriate tiibaltarit, mis põimivad ühte erinevad linnad, reisimuljed, hetketabamused ja peegeldused.

Botaanikaaia roheluses on mustvalged fotoaltarid, mille keskmes on peegeldused, ootamatud vaatenurgad ja kõrvuti sätitud paigad ja hetked.

"Ma niikuinii ju reisides, ka tööreisidel leian alati selle aja, et ringi uidata ja pildistada. Järjest rohkem pildistan mustvalgelt. Eks ma nihuke vaese mehe Corbijn üritan olla, Leica aparaadiga pildistada. Vähemalt endal on hea tunne," tõdes Künnap.

Näituse idee sündis Dresdenis, kus avati Eesti Kunstimuuseumi ja Dresdeni Riiklike Kunstikogude koostöönäitus "Spiegel im Spiegel" ning viitab otseloomulikult Arvo Pärdi samanimelisele loole.

"Reisidel näed palju. Olen valinud varjusid, peegeldusi, peegelduste peegeldusi, aknaid aknas. Iga pildi taga on oma lugu: kas nahka läinud pulmapidu, mille randa üles pandud telgid torm ära lõhkus ja mina sain ilusa fotoseeria, ja nõnda edasi," selgitas ta.

Fotostsenaariume ja kompositsioone saab botaanikaaia palmimajas uudistada kuni novembrini alguseni.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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