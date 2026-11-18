Filmis "Ulja" nimitegelast kehastav Karlis Arnolds Avots rääkis "Ringvaatele", et kui mõelda rolli sooritades näitlejana sellele, et tuleb hakata nüüd "naist mängima", on läbikukkumine kiire tulema. Avots üritas selle asemel avada Uljana Semjonova sisemist ilma.

Kaks meetrit ja 13 sentimeetrit pikk mitmekordne olümpiavõitja ja maailmameister ning esimene eurooplane maailma korvpalli kuulsuste hallis: Uljana Semjonovat võib vabalt nimetada Läti rahvuskangelaseks. Tema erakordsest eluteest jutustav film "Ulja" on Lätis ovatsioonidega vastu võetud.

"Reaktsioon on olnud imehea. Ja vaatajaid on olnud Läti kinodes... Me läksime mööda "Ämblikmehest" ja "Resident Evilist", kõigist Ameerika kassahittidest," sõnas peaosatäitja, Uljana Semjonovat kehastav 30-aastane Karlis Arnolds Avots, kellel on Eestiga soojad suhted.

"Ma olin võrkpallur ja me tulime siia eestlastele kaotama, sest eestlased olid alati parimad. Kuulsin eile õhtul, et eestlased pääsesid Poolasse võrkpalli maailmameistrivõistlustele. See kõlab imeliselt. Ma olen tohutult kade," tõdes Avots.

Näitlemises läks Avotsil Eestis sootuks vastupidi kui võrkpallis. "Ma võin öelda, et minu unistus näitlemisest sai siin alguse. Kui tulin Black Nights Starsi programmi ajal Eestisse, ei olnud mul agenti, ma ei töötanud rahvusvaheliselt. Nüüd on mul aga täiesti teine olukord. Siin on kodune tunne. Kuna ma ei jõudnud Läti esilinastusele, olin Eesti esilinastusel väga närvis," rääkis näitleja.

Ulja pole Avotsi jaoks ainult tegelane. Ta oli ka noore näitleja sõber ja naaber. "Ma mäletan teda väikesest poisist peale, sest mu ema on kehalise kasvatuse õpetaja. Ta rääkis mulle alati Uljast lugusid. Kogusin ajakirju, vaatasin ta pilte ja telekast intervjuusid. Imestasin alati, kuidas hiigelkasvuga inimeses võib olla sellist soojust ja lahkust. Minu arust oli see paradoksaalne, otsekui mõistatus," selgitas ta.

"Filmi idee tekkis kümne aasta eest. Liitusin ühe näitlemiskursusega. Nad tegelesid Dostojevski "Kuritöö ja karistusega". Ma teadsin, et kõik teised rollid on võetud, seega pidin midagi valima. Mõtlesin, et võin olla see vana naine, kelle Raskolnikov ära tapab. Kui mu ema seda kuulis, ütles ta, et ma oleksin pikk naine nagu Uljana Semjonova."

"Seepeale lõin ma raamatu kinni, läksin majast välja ja hakkasin nutma, sest ma mõistan ainult sporti. Uljat mäletan poisikesest peale ja tema peale mõtlemine tegi mind relvituks. See idee liigutas mind väga. Olin sel ajal 20-aastane ja keegi ei võtnud seda ideed tõsiselt. Inimesed olid huvitatud, aga pidasid mind hulluks. Jooksin erinevate režissööride jutule," meenutas näitleja.

Uljanaks kehastumiseks istus Avots iga päev vähemalt kaks tundi grimmitoolis. Aga see polnud ainus pingutus. "Võtsin kaalus palju alla. Olin 20 kilo kergem kui praegu. Minu ema vaatas seda filmi Lätis ja ütles, et unustas viie minutiga ära, et ma olen ta poeg. Ta uskus, et ma olen see tegelane," rääkis Avots, kes püüdis Uljat võimalikult täpselt tabada. Jälgis tema liikumist ning harjutas kartulit koorides isegi vasakut kätt, et ka palli Ulja kombel vasaku käega visata.

"Selle filmiga on nii, et niipea, kui näitlema hakkad või mõtled, et mängid nüüd naist, oled läbi kukkunud. Rohkem oli küsimus selles, kuidas tema sisemist maailma avada. Ma armastasin teda tema lahkuse pärast, nagu kõik teisedki Lätis."

Eestlaste kätt on tunda peaaegu igas töölõigus. Muusika on teinud näiteks Puuluup. Stsenaariumi kirjutasid Andris Feldmanis ja Livia Ulman.

Uljana Semjonova suri tänavu jaanuaris 73-aastaselt ja ise endast tehtud filmi näha ei jõudnudki. Tema elu lõpp oli keeruline. Mõned aastad enne surma amputeeriti tal jalg ning kodust ta pärast seda enam ei väljunud. Avotsiga kohtus ta küll.

"Mulle meeldib öelda, et Ulja külastamine on keerulisem kui Läti presidendiga kohtumise kokkuleppimine. Tal oli nii pikk nimekiri inimestest, kes tahtsid temaga kohtuda ja temaga koos aega veeta. Ta oli väga valiv," rääkis Avots.