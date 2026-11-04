Tartus Aparaaditehases toimub 20. korda galeriide öö

13. novembril toimub Aparaaditehase kvartalis kahekümnes Galeriide öö. Programmis osaleb 12 näitusepinda ning uksed avavad kunstnike ja disainerite stuudiod, tööruumid ja teised kvartali majalised. Õhtu jooksul avatakse neli näitust, toimuvad tuurid, töötoad ja muusikasündmused.

"Galeriide öö mõte on tuua kunst inimestele lähemale ja anda võimalus mahutada oma päeva ka galeriikülastus – pärast tööd, hilisõhtul ja omas tempos. Vaiksesse valgete seintega galeriisse sisseastumine võib mõnikord tunduda hirmutav, eriti kui seal varem käinud ei ole. Sel õhtul liigub majades palju inimesi, kunstnikega saab otse suhelda ning näituste kõrval ka melust osa saada," ütles Galeriide öö asutaja Stella Mõttus.

Seekordsete näituseavamiste keskmes on fotograafia. Redwalli galeriis avatakse Carolina Linnamägi "Lood, mida veel mäletame" ja Kevin Loigu "Mäleta / Mäluta". Haab galeriis jõuab publiku ette Oliver Haani fotonäitus "Oodanud oma aega" ning Puhvetis avatakse Kairo maalinäitus "Majamagus".

Lisaks näitustele on Sõõr laboris avatud biomaterjalide raamatukogu, Eksperimentaaltootmises tutvustatakse heli ja vibratsiooni visualiseerimist ehk kümaatikat. Töötubades saab muu hulgas õppida toolikatet vahetama, kaunistada keraamikat ja proovida kintsugi parandustehnikat. Deepdance Company osalusaktsioon "Body Was Here" ühendab liikumise ja kogemusliku joonistamise.

Valges kasvuhoones seavad Heliremondi Katsetehase DJ-d sisse "Eesti pisima disko". Kell 22 algab Eksperimentaaltootmises "Eksperimentaalmuusika vol. 4", kus esinevad Non/oom ja Alex Beowulf ehk Pärtel Vissak, tuues programmi live-techno analoogsüntesaatoritel.

Galeriide öö raames on paljud stuudiod on avatud kuni kell 21.00, näitusepaikade lahtiolekuajad varieeruvad ning osa muusikaprogrammist jätkub pärast kell 23.