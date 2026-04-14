Pildid: Aparaaditehases toimus 18. galeriide öö

Aparaaditehases toimus 18. galeriide öö

Aparaaditehases toimus 18. galeriide öö
Kunst

10. aprillil toimus Aparaaditehases, selle ümbruses ning Samelini tehases 18. korda Galeriide öö, tuues üheks õhtuks kokku üle 30 näituse ja sündmuse.

Külastajaid ootasid näituste avamised, avatud stuudiod, tuurid, kontserdid ja peod ning kõik galeriid ja näitusepinnad olid avatud hilisõhtuni.

Tänavuse Galeriide öö üheks oluliseks sündmuseks oli uue näitusepinna – Haab galerii – avamine Aparaaditehases. Galerii eestvedajaks on Ukrainast pärit kunstnik ja kunstiterapeut Hanna Davõdova, kelle isikunäitus "Kuuvalguse oaas" jääb avatuks aprillist detsembrini.

Galeriide öö raames sai avalöögi ka Aparaaditehase Kultuuriplatvormi noorteprogrammi 2026. aasta hooaeg. Katuseaias oli võimalik kogeda Lovisa Luka Hiiopi audiovisuaalset väliinstallatsiooni "Juhuslikud osakesed".

Üheks õhtuks kolis Aparaaditehasesse ka Otepää lähistel tegutsev Lauda Galerii, tuues Armastuse saali pop-up näituse, kus kohtusid erinevad lood ja põlvkonnad.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Aparaaditehases toimus 18. galeriide öö

