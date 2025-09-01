Galerii: Tartus toimus kümnes Aparaaditehase festival

Augusti viimasel nädalavahetusel toimus Tartu Kastani-Filosoofi kvartalis kümnes Aparaaditehase festival, mis tõi kolme päeva jooksul kokku tuhandeid külastajaid ning pakkus programmi nii kultuuri-, muusika- kui ka spordihuvilistele.

Festival algas neljapäeval 28. augustil koos DeepDance Company meditatiivse tantsuetendusega "Piiride puudutus" Aparaaditehase katuseaias. Õhtu lõpetas Tartu Filmikooli noorte värskelt valminud filmikasseti "Ükskord Aparaaditehases.." esilinastus Klubis Gutenberg.

Reedel, 29. augustil, leidis aset 16. Galeriide öö, mille raames said külastajad osa 12 näitusest, kuuest töötoast, neljast kontserdist ja neljast temaatilisest tuurist.

Lisaks olid avatud kunstistuudiod ja mitmete Aparaaditehase majaliste uksed. Galeriide öö raames avati pidulikult ringdisaini katselabor Sõõr, kus sai tutvuda nii 3D-saviprintimise kui erinevate taimsete materjalikatsetustega.

Laupäeval, 30. augustil, suleti Kastani tänav autoliiklusele, et teha ruumi Müürilille täikale, tänavatoitlustajatele ja kogukondlikule melule. Kunsti- ja muusikasõpru köitsid Ajuokse alternatiivkunsti turg, taimesõprade turg Plantäika ning Biit Me vinüülplaaditurg.

Sportlikumat vaimu pakkusid Kastani tänava lahtised lauatennise meistrivõistlused, rulavõistlus Rampjam ja meeleolukas BMX Street Jam Aparaaditeghase Taskupargis.