PÖFF-il toimub esmakordselt Balti dokkfilmide võistlusprogramm

Rahvusvahelisel võistlusel osaleb ainsa kodumaise filmina Vladimir Loginovi "Ööäär", poeetiline nokturn sellest, mis juhtub siis, kui Tallinn sukeldub pimedusse ja enamik inimesi läheb magama. "Toores, joovastav ja täis elu," kirjutas filmis avaneva öise Tallinna kohta üks programmikoostajatest Mike Arnott.

Kokku on dokumentaalfilmide rahvusvahelises võistlusprogrammis 10 linateost – kõiki saab näha esimest korda maailmas. Filmide teemad ulatuvad peresuhetest traditsiooniliste eluviisideni ja poliitikast sõjani, tegevuspaiku leiab üle terve maailma – Moldovast Himaalaja mägedeni – ja portreteerida võetakse ka mitmeid kitsastele ja ahistavatele oludele vaatamata suurelt unistada julgevaid naisi.

"Need on võimsad lood tegelikust elust, mis on paeluvad ja inspireerivad – isegi kaasahaaravamad kui väljamõeldis," ütles programmi kuraator Marianna Kaat.

Rahvusvahelise võistlusprogrammi žüriisse kuuluvad Liibanoni produtsent Tania El Khoury, Saksa dokumentalist Daniel Abma ja Eesti produtsent Marianne Ostrat.

"Õnn on elada me maal" Autor/allikas: Kaader filmist

Esimeses Balti dokumentaalfilmide võistlusprogrammis jõuab ekraanile 11 linateost. Värsketest Eesti filmidest jõuavad vaatajate ette Indrek Spungini "Õnn on elada me maal", Katrina Lehismäe "Kadunud tähed" ja Volia Chajkouskaya "Süsteemist väljas".

Esimene on pöörane portree ühest Eesti mõjukamast punkansamblist Velikije Luki, kes aitas ajalukku saata Nõukogude Liidu. Teine uurib, kuidas on Ukraina lapsed kohanenud Eesti kooliga ja kolmandas käsitleb autor isikliku vaatenurga kaudu Valgevene vastupanuliikumist, mida juhivad naised. Kõigi kolme filmi puhul on tegu maailmaesilinastusega.

Juba esilinastunud Eesti filmidest võistleb Balti programmis veel Heilika Pikkovi ja Liina Särkineni "Minu pere ja muud klounid". Eesti kaastootmisel on valminud ka Leedu dokumentalisti Giedrė Žickytė "Irenale" – portreefilm Leedu inimõiguste aktivistist, kirjandus- ja teatriteadlasest Irena Veisaitėst, kes käis Grigori Kromanovi abikaasana tihedalt läbi Arvo Pärdi perega ja kelle tütre järgi on pealkirja saanud ka Pärdi kuulus klaveripala "Für Alina". Filmile on kirjutanud muusika Märt-Matis Lill.

Tuntumatest autoritest on kavas ühe Leedu nimekama režissööri Šarūnas Bartase viimane, Veneetsia festivalil esilinastunud film "Laguun", milles ta jutustab oma tütre enneaegsest kaotusest, aga ka Läti režissööride Vitali Manski ja Laila Pakalniņa teosed, vastavalt "Aeg sihtmärgini" ja "Hernehirmutised". Esimeses, Berliini festivalil esilinastunud filmis vaatleb autor, kuidas sõda tema sünnilinna Lvivi elu mõjutab, teises, mida režissöör ise nimetab vesterniks, jälgitakse, kuidas Riia lennujaamas tõrjutakse lennurajale tükkivaid linde ja loomi.

Balti võistlusprogrammi žüriis on Briti levitaja ja produtsent Ana Fernandez Saiz, kuraator ja ajakirjanik Pamela Cohn ja Hollandi dokumentalist Koen Suidgeest.

Pimedate Ööde filmifestival toimub 7.–23. novembrini.