Endlas jõuab publiku ette komöödia "Heinapalavik"

Teravmeelne ja hoogne seltskonnakomöödia viib publiku vihmasele jaanilaupäevale ühes boheemlikus maamajas, kus rahulikust nädalalõpust kujuneb ootamatu suhete, soovide ja koomiliste arusaamatuste sasipundar. Loo keskmes on võluvalt ekstsentriline perekond, kelle iga liige on teisi hoiatamata jaanideks endale külalise kutsunud. Kui kombekad külalised saabuvad, selgub peagi, et romantilise ja rahuliku nädalalõpu asemel ootab neid ees olukordade virvarr, kus keegi ei pruugi enam täpselt aru saada, kes, kus, kellega ja miks.

Endla lavale jõuab "Heinapalavik" sadakond aastat pärast selle kirjutamist. Lavastaja Ingomar Vihmari lavaversioonis on näidendi tegevustik toodud nii ajas kui ruumis meile lähemale ning Vihmari sõnul on tegu kummalise komöödiaga.

"Üldse pole naljakas, aga on väga naljakas. Mis teeb ta keeruliseks ja samas huvitavaks, on see mäng mängus või topeltmäng, mida tegelased ja osatäitjad selles mängima peavad. Nagu eluski," sõnas ta. "Aga kindlasti ei ole "Heinapalavik" nii pretensioonikas kui Edward Albee "Kes kardab Virginia Woolfi?", mille eelkäijaks seda peetakse. Ja on selles mõttes parem ka."

Lavastaja ja muusikaline kujundaja on Ingomar Vihmar, tõlkija Anu Lamp, kunstnikud Andrus Jõhvik ja Ingomar Vihmar, valguskunstnik Karmen Tellisaar, lauluõpetaja Elo Kesküla ning tantsuõpetaja Ingrid Jasmin.

Lavastuses mängivad Kleer Maibaum, Carita Vaikjärv, Fatme Helge Leevald, Astra Irene Susi, Kadri Rämmeld, Meelis Rämmeld, Karl-Andreas Kalmet, Ott Raidmets ja Andres Raag (Tallinna Linnateater).