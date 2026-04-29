Endlas jõuab publiku ette komöödia "Heinapalavik"

30. aprillil esietendub Endla teatri suures saalis Noël Cowardi komöödia "Heinapalavik", mille lavastab Ingomar Vihmar.

Teravmeelne ja hoogne seltskonnakomöödia viib publiku vihmasele jaanilaupäevale ühes boheemlikus maamajas, kus rahulikust nädalalõpust kujuneb ootamatu suhete, soovide ja koomiliste arusaamatuste sasipundar. Loo keskmes on võluvalt ekstsentriline perekond, kelle iga liige on teisi hoiatamata jaanideks endale külalise kutsunud. Kui kombekad külalised saabuvad, selgub peagi, et romantilise ja rahuliku nädalalõpu asemel ootab neid ees olukordade virvarr, kus keegi ei pruugi enam täpselt aru saada, kes, kus, kellega ja miks.

Endla lavale jõuab "Heinapalavik" sadakond aastat pärast selle kirjutamist. Lavastaja Ingomar Vihmari lavaversioonis on näidendi tegevustik toodud nii ajas kui ruumis meile lähemale ning Vihmari sõnul on tegu kummalise komöödiaga.

"Üldse pole naljakas, aga on väga naljakas. Mis teeb ta keeruliseks ja samas huvitavaks, on see mäng mängus või topeltmäng, mida tegelased ja osatäitjad selles mängima peavad. Nagu eluski," sõnas ta. "Aga kindlasti ei ole "Heinapalavik" nii pretensioonikas kui Edward Albee "Kes kardab Virginia Woolfi?", mille eelkäijaks seda peetakse. Ja on selles mõttes parem ka."

Lavastaja ja muusikaline kujundaja on Ingomar Vihmar, tõlkija Anu Lamp, kunstnikud Andrus Jõhvik ja Ingomar Vihmar, valguskunstnik Karmen Tellisaar, lauluõpetaja Elo Kesküla ning tantsuõpetaja Ingrid Jasmin.

Lavastuses mängivad Kleer Maibaum, Carita Vaikjärv, Fatme Helge Leevald, Astra Irene Susi, Kadri Rämmeld, Meelis Rämmeld, Karl-Andreas Kalmet, Ott Raidmets ja Andres Raag (Tallinna Linnateater).

Samal teemal

"Psühho"

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

11:42

Endlas jõuab publiku ette komöödia "Heinapalavik"

11:36

Mihkel Raud: ma ei tea, et mu kapis ühtegi luukeret oleks, millega mind tühistada

11:27

Berit Petolai: kirjandusel võiks olla lepitav ja rahustav jõud

10:14

Eneli Järs: Kanuti Gildi Saal on nüüd suureks saanud, aga jääb hingelt nooreks ja tooreks

10:08

Arvustus: Pakalne "Softpower" pakub eelkõige kohta ja ruumi tajukogemuseks

09:49

Dirigent Paavo Järvi pälvis Jaapanilt Tõusva Päikese ordeni

28.04

Põltsamaa linna 100. sünnipäeva puhul avati uus näitus "Põltsamaalt Eestimaale"

28.04

Eesti Kunstiakadeemias algas iga-aastane hindamismaraton

28.04

Galerii: kultuuriasutused korraldasid Tartus õppekäikude toetuseks meeleavalduse Uuendatud

28.04

Varem Sõpruse all tegutsenud Kai kino jätkab iseseisva asutusena

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

27.04

Mikk Jürjens lahkub Tallinna Linnateatri ridadest

28.04

Galerii: Eesti naiskirjanduse auhinna pälvis Berit Petolai

28.04

Piltuudis: Ester Pajusoo saadeti Draamateatris viimsele teele

28.04

Ülevaade: "Plekktrummi" lõppenud hooaja kultuurisoovitused

28.04

Suri väliseesti keeleteadlane Jaan Puhvel

27.04

Viljandi linnavalitsus soovib kohalikule nukuteatrile uue omaniku leida

28.04

Veneetsia biennaali Eesti paviljoni komissar: me ei tohi venelaste pärast taanduda

27.04

Jordan Rakei: mind ei ole kuskil niimoodi vastu võetud

27.04

Riste Sofie Käär: meeskirjandus on kolinud raamatutest lädramuusikasse

26.04

Vilen Künnapu: Tallinnas on palju mittemidagiütlevat arhitektuuri

