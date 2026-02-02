Välja müüdud etendused muudavad teatripiletite järelturu üha aktiivsemaks

Menukad lavastused ja mitme teatri saalide pidev välja müümine on tekitanud teatripiletite järelturul hoogsa kauplemise. Kus nõudlust, seal ka pakkumist. Seejuures hoiavad aga nii piletimüüjad kui vahendajad silma peal, et keegi liigkasuvõtmise ja äritsemisega ei tegeleks.

Draamateater paiskas täna hommikul kell kümme müüki selle kevade teatripiletid. Sarnaselt mitmele teisele teatrihuvilisele luges ka toimetaja Ave Lutter müügile eelnevaid minuteid ja sekundeid, et katsetada, kas õnnestub populaarsetele lavastustele pileteid saada, kuid kõik teatrilavastused müüdi välja loetud minutitega. Pärast pikka pusimist õnnestus tal üks pilet siiski saada. "Mai kuusse ja teisele rõdule," nentis Lutter.

Suur huvi piletite vastu rõõmustab Draamateatrit, kuid liigne populaarsus ja sellest tingitud piletidefitsiit võib ka ebameeldivusi tekitada.

"Kui tõesti müüki mineku hetke vaadata, kuidas värvub praktiliselt kohe saali plaan mustaks, mis tähendab, et need kohad on hõivatud. Inimene füüsiliselt ei saa nii mitut tehingut korraga aktiivseks teha, see on mingi tehniline vahend. Me oleme sellele jälile saanud ja selle vastu ka meetmed kasutusele võtnud," ütles Draamateatri kommunikatsioonijuht Tanel Tomson.

Tuvastatud kontod on tänaseks blokeeritud ja Draamateatri piletitel on ka märge, et edasimüümine ostuhinnast kõrgema hinnaga on keelatud. Kõige markantsem lugu juhtus "Rahamaa" piletitega.

"Rahvusvahelised eelserverid käsitlesid seda küberrünnakuna ja blokeerisid juurdepääsu Eesti IP aadressidelt tervenisti ära," ütles Tomson.

Facebookis on populaarne grupp nimega Teatripiletite järelturg. Grupi looja ja moderaator Meeli Kõiv lõi selle umbes poolteist aastat tagasi hetkeidee ajendil.

"See oli hästi huvitav. Ma olin "Lehman Brothers" etendusel Draamateatris ja märkasin, et esimeses reas on vabad kohad. Mõtlesin, et kus need inimesed siis on ja täiesti spontaanselt tekkis mõte, et kultuur raisku ei läheks, sai see grupp loodud," sõnas teatripiletite järelturu grupi looja Meeli Kõiv.

Grupp on lühikese ajaga kasvanud plahvatuslikult ning populaarsematel lavastustel on sadu ostusoove ning müügikuulutusi.

"Tänaseks päevaks on grupis ligi 42 000 liiget ja grupp on väga aktiivne, viimase 30 päeva jooksul on seal olnud 1000 postitust. Väga oluline on selle juures ka see, et pileteid müüakse kas ostuhinnaga või ostuhinnast väiksema hinnaga. Ehk siis selliseid oksjoneid ja kõrgema hinnaga kui pilet esialgselt ostetud on, ma teha ei luba, ja hoian sellest väga rangelt kinni," ütles Kõiv.

Piletitega äritsemist ei piira Kõiv mitte ainult eetilistel kaalutlustel.

"Kui vaatame Maksuameti lehekülge, siis see liigitub juba ärilise tegevuse alla, kui sa müüd pileti kallimalt kui ostsid, see ei ole lubatud tegevus," tõdes Kõiv.

Kontserdikorraldaja Live Nationi sõnul hoiavad nad samuti silma peal piletimüügi järelturul. Rohkem kui kasumiga edasimüümist tuleb suurkontsertide puhul ette võltspiletite müümist.

"Meil tuleb neid kontserte nii vähe, mis nii kiiresti ja suures mahus välja müüvad, siis inimesed on natuke liiga leplikud ja tihtipeale ka sinisilmsed. Suuremates riikides on tegelikult täiesti ametlik järelturu platvorm olemas," ütles Live Nation Estonia turundusjuht Ott-Sander Palm.